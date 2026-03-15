Oscar tem empate e estraga milhares de bolões
Premiação de Melhor Curta-Metragem terminou com dois vencedores, "Os cantores" e "Duas pessoas trocando saliva". Último caso parecido havia acontecido em 2013
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Desde 2013 o Oscar não registrava um empate. O acontecimento inusitado voltou a acontecer na noite deste domingo (15/3) na categoria de Melhor Curta-Metragem.
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O ator Kumail Nanjiani apresentou o prêmio, que acabou tendo dois vencedores. Diante da situação incomum na história da premiação, ele brincou com a plateia e pediu: “Fiquem calmos”, antes de anunciar os premiados.
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Ganharam “Os cantores”, disponível na Netflix, e “Duas pessoas trocando saliva”, disponível no YouTube. As equipes subiram ao palco separadamente para os discursos de agradecimento.
“Não sabia que isso podia acontecer”, disse o diretor Sam A. Davis, de “Os cantores”, antes de agradecer à equipe. “Nosso filme é uma história simples sobre o poder da música e da arte de nos unir em um momento em que vivemos em um mundo cada vez mais isolado”, completou.
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Natalie Musteata, de “Duas pessoas trocando saliva”, agradeceu à Academia “por apoiar um filme que é estranho, queer e feito majoritariamente por mulheres”.
O apresentador Conan O’Brien também brincou com o resultado. “Vocês acabaram de estragar 22 milhões de bolões do Oscar no mundo”. Depois, parabenizou os dois vencedores.
Este é o sétimo empate na história do Oscar. O anterior havia ocorrido em 2013, na categoria de Melhor Edição de Som, quando “007 – Operação Skyfall” e “A hora mais escura” dividiram o prêmio.
Ao longo da história da premiação, outros empates marcaram a cerimônia. Em 1932, o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por “O médico e o monstro”, e Wallace Beery, por “O campeão”. Em 1950, houve empate na categoria de Melhor Documentário em Curta-Metragem, com “So Much for So Little” e “A Chance to Live”.
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Na categoria de Melhor Atriz, o empate ocorreu em 1969, entre Katharine Hepburn, por “O leão no inverno”, e Barbra Streisand, por “Funny Girl: Uma garota genial”. Em 1987, “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividiram o prêmio de Melhor Documentário. Em 1995, o Oscar de Melhor Curta-Metragem também teve dois vencedores: “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”.