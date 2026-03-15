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OSCAR 2026

Oscar tem empate e estraga milhares de bolões

Premiação de Melhor Curta-Metragem terminou com dois vencedores, "Os cantores" e "Duas pessoas trocando saliva". Último caso parecido havia acontecido em 2013

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Gabriela Matina
Lucas Lanna Resende
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
15/03/2026 21:48

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Sam A. Davis, diretor de "Os cantores" no tapete vermelho da 98º edição do Oscar
Sam A. Davis, diretor de "Os cantores" no tapete vermelho da 98º edição do Oscar crédito: ANGELA WEISS/AFP

Desde 2013 o Oscar não registrava um empate. O acontecimento inusitado voltou a acontecer na noite deste domingo (15/3) na categoria de Melhor Curta-Metragem.

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O ator Kumail Nanjiani apresentou o prêmio, que acabou tendo dois vencedores. Diante da situação incomum na história da premiação, ele brincou com a plateia e pediu: “Fiquem calmos”, antes de anunciar os premiados.

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Ganharam “Os cantores”, disponível na Netflix, e “Duas pessoas trocando saliva”, disponível no YouTube. As equipes subiram ao palco separadamente para os discursos de agradecimento.

“Não sabia que isso podia acontecer”, disse o diretor Sam A. Davis, de “Os cantores”, antes de agradecer à equipe. “Nosso filme é uma história simples sobre o poder da música e da arte de nos unir em um momento em que vivemos em um mundo cada vez mais isolado”, completou.

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Natalie Musteata, de “Duas pessoas trocando saliva”, agradeceu à Academia “por apoiar um filme que é estranho, queer e feito majoritariamente por mulheres”.

O apresentador Conan O’Brien também brincou com o resultado. “Vocês acabaram de estragar 22 milhões de bolões do Oscar no mundo”. Depois, parabenizou os dois vencedores.

Este é o sétimo empate na história do Oscar. O anterior havia ocorrido em 2013, na categoria de Melhor Edição de Som, quando “007 – Operação Skyfall” e “A hora mais escura” dividiram o prêmio.

Ao longo da história da premiação, outros empates marcaram a cerimônia. Em 1932, o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por “O médico e o monstro”, e Wallace Beery, por “O campeão”. Em 1950, houve empate na categoria de Melhor Documentário em Curta-Metragem, com “So Much for So Little” e “A Chance to Live”.

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Na categoria de Melhor Atriz, o empate ocorreu em 1969, entre Katharine Hepburn, por “O leão no inverno”, e Barbra Streisand, por “Funny Girl: Uma garota genial”. Em 1987, “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividiram o prêmio de Melhor Documentário. Em 1995, o Oscar de Melhor Curta-Metragem também teve dois vencedores: “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”.

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