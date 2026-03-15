MODA E ATIVISMO

Quem é a mulher que levou bolsa 'FUCK ICE' ao Oscar 2026

Escritora e ativista Glennon Doyle usou clutch com mensagem contra agência de imigração dos EUA na cerimônia do Oscar 2026

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 21:43

Glennon Doyle surgiu no tapete vermelho do Oscar, ao lado da esposa Abby Wambach, com bolsa cravejada e a mensagem 'FUCK ICE'
A escritora e ativista Glennon Doyle chamou a atenção no tapete vermelho do Oscar neste domingo (15/3). Ela chegou à cerimônia segurando uma clutch preta cravejada de cristais com a frase “FUCK ICE”, referência ao Serviço de Imigração e Alfândega, a polícia de imigração dos Estados Unidos.

Doyle surgiu no tapete vermelho acompanhada da esposa, a ex-jogadora de futebol e ativista Abby Wambach. Além da bolsa com a mensagem explícita, a escritora usava broches com outras causas: um do Florence Project, que oferece assistência jurídica gratuita a famílias imigrantes e crianças desacompanhadas, e outro do Palestine Children's Relief Fund, organização que fornece cuidados médicos a crianças no Oriente Médio.

Glennon Doyle é autora de best-sellers, ativista e podcaster conhecida pela obra que aborda liberdade pessoal, feminismo e superação de crises pessoais. Seu livro “Untamed” vendeu milhões de cópias e se tornou fenômeno editorial, enquanto “Love warrior” foi selecionado para o clube do livro de Oprah Winfrey.

A autora criou a organização filantrópica Together Rising, que arrecada recursos para apoiar mulheres, famílias e crianças em situação de crise. O podcast “We can do hard things”, apresentado por ela, discute temas como saúde mental, espiritualidade e relações humanas.

A mensagem exibida por Doyle não foi um gesto isolado. Outros convidados aproveitaram a visibilidade do Oscar para criticar políticas migratórias adotadas por Donald Trump nos Estados Unidos.

A cantora e compositora Sara Bareilles, por exemplo, surgiu no tapete vermelho usando pin com a frase “ICE OUT”.

Sara Bareilles e Malgosia Turzanska usam broche com a inscrição 'ICE out'
