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OSCAR 2026

OSCAR:‘O agente secreto’ perde Melhor Filme para 'Uma batalha após a outra'

Longa de Kleber Mendonça Filho disputou a principal estatueta da noite, além de concorrer a Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco

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Giovana Souza*
Gabriela Matina
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
15/03/2026 23:36 - atualizado em 15/03/2026 23:50

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"Uma batalha após a outra" vence o Oscar de Melhor Filme
"Uma batalha após a outra" levou o Oscar de Melhor Filme e foi o maior vencedor da noite com seis prêmios no total crédito: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

“O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, perdeu a categoria de Melhor Filme no Oscar, neste domingo (15/3). O troféu ficou com "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson. 

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No total, o filme de Paul ficou com seis troféus - foi o maior vencedor da noite -, enquanto o brasileiro saiu de mãos vazias. Além de Melhor Filme, "Uma batalha após a outra" venceu também nas categorias de Melhor Direção, Ator Coadjuvante para Sean Penn, Roteiro Adaptado, Edição e Elenco.

Em 2025, na primeira vez que o Brasil disputou o principal prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, com “Ainda estou aqui”, o filme de Walter Salles perdeu para “Anora”

Até hoje, o sul-coreano “Parasita” (2019), de Bong Joon-ho, foi o único longa não falado em inglês a levar a estatueta de Melhor Filme. 

O longa brasileiro concorria com outros nove títulos: “Bugonia”, “Frankenstein”, “F1 - O filme”, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, “Marty supreme”, “Pecadores”, “Sonhos de trem”, “Uma batalha após a outra” e “Valor sentimental”. Entre eles, o único filme internacional é o norueguês “Valor sentimental”. 

Equiparando o feito de “Cidade de Deus”, em 2004, “O agente secreto” teve quatro indicações no total, tendo disputado ainda as categorias de Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme Internacional. 

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Nos últimos cinco anos, os vencedores do Oscar de Melhor Filme foram “Anora” (2025), “Oppenheimer” (2024), “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” (2023), “Coda - No ritmo do coração” (2022), “Nomadland” (2021).

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