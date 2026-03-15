OSCAR:‘O agente secreto’ perde Melhor Filme para 'Uma batalha após a outra'

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

“O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, perdeu a categoria de Melhor Filme no Oscar, neste domingo (15/3). O troféu ficou com "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson.

No total, o filme de Paul ficou com seis troféus - foi o maior vencedor da noite -, enquanto o brasileiro saiu de mãos vazias. Além de Melhor Filme, "Uma batalha após a outra" venceu também nas categorias de Melhor Direção, Ator Coadjuvante para Sean Penn, Roteiro Adaptado, Edição e Elenco.

Em 2025, na primeira vez que o Brasil disputou o principal prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, com “Ainda estou aqui”, o filme de Walter Salles perdeu para “Anora”.

Até hoje, o sul-coreano “Parasita” (2019), de Bong Joon-ho, foi o único longa não falado em inglês a levar a estatueta de Melhor Filme.

O longa brasileiro concorria com outros nove títulos: “Bugonia”, “Frankenstein”, “F1 - O filme”, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, “Marty supreme”, “Pecadores”, “Sonhos de trem”, “Uma batalha após a outra” e “Valor sentimental”. Entre eles, o único filme internacional é o norueguês “Valor sentimental”.

Equiparando o feito de “Cidade de Deus”, em 2004, “O agente secreto” teve quatro indicações no total, tendo disputado ainda as categorias de Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme Internacional.

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Nos últimos cinco anos, os vencedores do Oscar de Melhor Filme foram “Anora” (2025), “Oppenheimer” (2024), “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” (2023), “Coda - No ritmo do coração” (2022), “Nomadland” (2021).