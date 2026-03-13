Oscar 2026: Quais filmes indicados possuem a maior nota no Rotten Tomatoes?
'O Agente Secreto' lidera a lista da crítica no site: veja o ranking completo dos indicados
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A cerimônia do Oscar ocorrerá neste domingo (15/3) e a categoria de melhor filme será uma das mais acirradas dos últimos anos. Este ano, a lista de indicados é diversificada, e dividem a crítica.
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Dentre os 10 indicados, todas as notas ultrapassam 82% de aprovação no Rotten Tomatoes, site popular que agrega críticas de cinema e televisão desde 1998, com base na opinião de críticos profissionais e público.
Os favoritos da crítica
No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica foi bem dividida. Confira o ranking:
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O Agente Secreto – 98%
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Sinners– 97%
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Valor Sentimental – 96%
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Sonhos de Trem – 94%
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Uma Batalha Após a Outra – 94%
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Marty Supreme – 93%
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Bugonia – 87%
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Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – 87%
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Frankenstein – 85%
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F1: O Filme – 82%
O thriller brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo brasileiro Wagner Moura, lidera o ranking, se destacando como um dos filmes mais aclamados da temporada.
Outros longas que ganharam o respeito da crítica incluem “Sinners” do diretor Ryan Coogler, que fez história ao receber 16 indicações, um novo recorde para a premiação, além do drama norueguês “Valor sentimental”, de Joachim Trier, que acumulou impressionantes nove nomeações.
Obras como “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, também figuram entre as apostas dos críticos na plataforma.
Conheça os indicados a Melhor Filme
A disputa pela estatueta dourada de Melhor Filme em 2026 é composta por obras que representam o melhor da produção cinematográfica do ano. Confira a lista dos concorrentes:
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Bugonia
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F1
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Frankenstein
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Hamnet
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Marty Supreme
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O Agente Secreto
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Sinners
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Uma Batalha Após a Outra
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Valor Sentimental
Com uma seleção tão diversa, a corrida pelo Oscar de melhor filme permanece imprevisível. A resposta sobre quem levará o prêmio será revelada na cerimônia deste domingo.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria