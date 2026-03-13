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Oscar 2026: Quais filmes indicados possuem a maior nota no Rotten Tomatoes?

'O Agente Secreto' lidera a lista da crítica no site: veja o ranking completo dos indicados

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Flor Sette Camara*
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Repórter
13/03/2026 15:18 - atualizado em 13/03/2026 15:22

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Oscar 2026: Quais filmes indicados possuem a maior nota no Rotten Tomatoes?
O drama histórico &#39;Hamnet: A Vida Antes de Hamlet&#39; é um dos destaques entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme de 2026. crédito: Reprodução / &quot;Hamnet&quot;

A cerimônia do Oscar ocorrerá neste domingo (15/3) e a categoria de melhor filme será uma das mais acirradas dos últimos anos. Este ano, a lista de indicados é diversificada, e dividem a crítica.

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Dentre os 10 indicados, todas as notas ultrapassam 82% de aprovação no Rotten Tomatoes, site popular que agrega críticas de cinema e televisão desde 1998, com base na opinião de críticos profissionais e público.

Os favoritos da crítica

No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica foi bem dividida. Confira o ranking:

  • O Agente Secreto – 98%

  • Sinners– 97%

  • Valor Sentimental – 96%

  • Sonhos de Trem – 94%

  • Uma Batalha Após a Outra – 94%

  • Marty Supreme – 93%

  • Bugonia – 87%

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – 87%

  • Frankenstein – 85%

  • F1: O Filme – 82%

O thriller brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo brasileiro Wagner Moura, lidera o ranking, se destacando como um dos filmes mais aclamados da temporada.

Outros longas que ganharam o respeito da crítica incluem “Sinners” do diretor Ryan Coogler, que fez história ao receber 16 indicações, um novo recorde para a premiação, além do drama norueguês “Valor sentimental”, de Joachim Trier, que acumulou impressionantes nove nomeações.

Obras como “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, também figuram entre as apostas dos críticos na plataforma.

Conheça os indicados a Melhor Filme

A disputa pela estatueta dourada de Melhor Filme em 2026 é composta por obras que representam o melhor da produção cinematográfica do ano. Confira a lista dos concorrentes:

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • O Agente Secreto

  • Sinners

  • Uma Batalha Após a Outra

  • Valor Sentimental

Com uma seleção tão diversa, a corrida pelo Oscar de melhor filme permanece imprevisível. A resposta sobre quem levará o prêmio será revelada na cerimônia deste domingo.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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