Onde assistir aos filmes vencedores do Oscar 2026
Produções premiadas pela Academia podem ser vistas tanto nos cinemas quanto nas plataformas digitais
compartilheSIGA
A 98ª edição do Oscar, celebrada neste domingo (15/3) em Los Angeles, entregou a estatueta de Melhor Filme para "Uma batalha após a outra". O diretor Paul Thomas Anderson, que além da direção coescreveu o roteiro e coproduziu o filme, recebeu três das seis estatuetas, vencidas pelo longa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O norueguês "Valor Sentimental" ganhou como Melhor Filme Internacional superando "O agente secreto", que também concorria nas categorias de Melhor Elenco, Filme e Ator com Wagner Moura. Mesmo elogiado pela crítica especializada, a produção brasileira saiu de mãos vazias.
Wagner Moura disputava com Timothée Chalamet e com Michael B. Jordan - que levou o Oscar pela performance em "Pecadores". Na categoria Melhor Atriz, venceu Jessie Buckley por "Hamnet - a vida antes de Hamlet".
- Por que Sean Penn faltou ao Oscar 2026 após vencer como coadjuvante
- Wagner Moura diz sentir alívio com o fim da temporada de premiações
Os filmes que ganharam o Oscar ainda estão em cartaz nos cinemas. Outros podem ser vistos no streaming. Veja onde assisti-los:
"Frankenstein" - Netflix
- Oscar de Cabelo e Maquiagem, Figurino e Direção de arte
- Frankenstein. EUA/México, 2025. 149 min. 18 anos
- Diretor: Guillermo Del Toro. Com: Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth. 149 min. 18 anos
- Acompanha Victor Frankenstein (Oscar Isaac), cientista brilhante e egocêntrico que cria um monstro (Jacob Elordi). Suas ambições científicas desencadeiam tragédias tanto para o criador quanto para sua obra, que agora busca vingança após ter sido rejeitado
"A Hora do Mal" - HBO Max.
- Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Amy Madigan
- Weapons. EUA, 2025. 128 min. 18 anos
- Diretor: Zach Cregger. Com: Julia Garner, Josh Brolin e Alden Ehrenreich.
- A suspeita recai sobre uma professora quando todos os alunos sob seus cuidados, menos um, desaparecem no meio de uma madrugada.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Hamnet - A Vida Antes de Hamlet"- Cinemas e Prime Vídeo.
- Oscar Melhor Atriz para Jessie Buckley
- Hamnet. Reino Unido, 2025. 125 min. 14 anos
- Diretor: Chloé Zhao. Com: Jessie Buckley, Paul Mescal e Emily Watson.
- Baseado no livro homônimo de Maggie O'Farrell, a história acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, durante o processo de luto pela perda de seu único filho homem, Hamnet. Concorreu como Melhor Filme, Atriz, Direção, Roteiro Adaptado, Figurino, Direção de Elenco, Direção de Arte e Trilha Sonora
"Guerreiras do K-Pop" Neflix
- Oscar de Animação e Canção original
- Kpop Demon Hunters. EUA. 2025. 96 min. Livre
- Diretor: Chris Appelhans e Maggie Kang. Com: Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo.
- O longa acompanha o trio feminino Huntr/x, que combina suas carreiras como estrelas do k-pop com a missão de caçar demônios. O grupo entra em atrito com os Saja Boys, uma boy band demoníaca que busca roubar a atenção dos fãs das heroínas.
"Pecadores" - HBO Max
- Oscar de Roteiro Original e Melhor Ator para Michael B. Jordan
- EUA, 2024.138 min. 16 anos
- Diretor: Ryan Coogler. Com: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O´Connell
- Michael B. Jordan interpreta dois irmãos gêmeos. Eles tentam deixar as suas vidas conturbadas para trás e voltam para sua cidade natal em busca de um recomeço, mas um mal ainda maior os espera. Campeão em indicações, concorreu às categorias de Melhor Filme, Ator, Direção, Ator Coadjuvante, Atriz coadjuvante, Roteiro, Cabelo e Maquiagem, Som, Montagem, Efeitos Especiais, Fotografia, Figurino, Direção de Elenco, Trilha Sonora, Direção de Arte e Canção Original.