Como Wagner Moura reagiu ao perder o Oscar de Melhor Ator
Derrotado por Michael B. Jordan, ator protagonizou momento elegante na cerimônia. Brasileiro sai da disputa com o respeito da crítica internacional
O ator Wagner Moura não levou a estatueta de Melhor Ator no Oscar 2026, realizado neste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O brasileiro foi indicado por sua atuação como Marcelo/Armando em “O agente secreto”, mas o prêmio ficou com Michael B. Jordan, protagonista de “Pecadores”.
wow Michael B. Jordan was STUNNED when they called his name for Best Actor pic.twitter.com/x1I5bQz5It— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026
Moura chamou a atenção pela reação elegante no momento do anúncio do vencedor. Assim que o nome de Jordan foi revelado, o ator baiano se levantou, sorriu e aplaudiu o colega, demonstrando apoio e respeito ao resultado.
A indicação de Wagner já era histórica: ele se tornou o primeiro brasileiro a disputar o Oscar de Melhor Ator, marco importante para o cinema nacional.
Wagner recebeu excelentes críticas da crítica especializada internacional. Publicações mundialmente respeitadas, como The New Yorker e The Hollywood Reporter, afirmaram que ele deveria ganhar a estatueta de Melhor Ator nas tradicionais previsões anteriores à cerimônia de ontem.
“O agente secreto” terminou a noite sem troféus, concorrendo também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, vencidas, respectivamente, por 'Uma batalha após a outra', 'Valor sentimental' e Cassandra Kulukundis ("Uma batalha após a outra").