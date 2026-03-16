Assine
overlay
Início Cultura
DE MÃOS VAZIAS

Como Wagner Moura reagiu ao perder o Oscar de Melhor Ator

Derrotado por Michael B. Jordan, ator protagonizou momento elegante na cerimônia. Brasileiro sai da disputa com o respeito da crítica internacional

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/03/2026 00:21

compartilhe

SIGA
x
Wagner Moura aplaudiu Michael B. Jordan pelo prêmio de Melhor Ator crédito: Reprodução / The Academy

O ator Wagner Moura não levou a estatueta de Melhor Ator no Oscar 2026, realizado neste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O brasileiro foi indicado por sua atuação como Marcelo/Armando em “O agente secreto”, mas o prêmio ficou com Michael B. Jordan, protagonista de “Pecadores”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Moura chamou a atenção pela reação elegante no momento do anúncio do vencedor. Assim que o nome de Jordan foi revelado, o ator baiano se levantou, sorriu e aplaudiu o colega, demonstrando apoio e respeito ao resultado.

A indicação de Wagner já era histórica: ele se tornou o primeiro brasileiro a disputar o Oscar de Melhor Ator, marco importante para o cinema nacional.

Wagner recebeu excelentes críticas da crítica especializada internacional. Publicações mundialmente respeitadas, como The New Yorker e The Hollywood Reporter, afirmaram que ele deveria ganhar a estatueta de Melhor Ator nas tradicionais previsões anteriores à cerimônia de ontem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O agente secreto” terminou a noite sem troféus, concorrendo também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, vencidas, respectivamente, por 'Uma batalha após a outra', 'Valor sentimental' e Cassandra Kulukundis ("Uma batalha após a outra").

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay