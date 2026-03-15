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OSCAR 2026

Brasileiros invadem perfil do Oscar com foto de Wagner Moura

Fãs e famosos reagiram à foto de Wagner Moura publicada pela Academia e reforçaram campanha pelo Oscar de Melhor Ator para o baiano

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 22:52

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Brasileiros invadiram redes sociais da Academia após publicação de foto de Wagner Moura
Brasileiros invadiram redes sociais da Academia após publicação de foto de Wagner Moura crédito: Sami Drasin / The Academy

Os brasileiros já conhecem o molho de Wagner Moura, mas neste domingo (15/3) foi a vez do cinema mundial entrar no clima. Durante a cerimônia do Oscar 2026, a Academy of Motion Picture Arts and Sciences publicou nas redes sociais uma foto do brasileiro, que concorre ao prêmio de Melhor Ator, nos bastidores da premiação. O resultado foi uma onda de comentários dos fãs brasileiros em poucos minutos. 

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Entre brincadeiras e pedidos diretos, muitos usuários pediram que a estatueta fosse entregue ao brasileiro. “DEIXE ELE COM O OSCAR DELE , escreveu um internauta.  “Bote uma estatueta nessa mão”, comentou outro. “O nome dele tá no envelope? Espero que SIM!”, disse um terceiro.

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A mobilização também ganhou a participação de famosos. O cantor Tiago Iorc entrou na brincadeira ao comentar sobre a enxurrada de curtidas brasileiras na publicação.

Em tom bem-humorado, ele compartilhou a imagem de um molho e fez referência à música “O baiano tem o molho”, do artista O Kanalha. A expressão virou meme entre os fãs ao falar do carisma e do estilo de Moura.

Nos comentários, o entusiasmo continuou. “Wagner molho”, escreveu um usuário, fazendo um trocadilho com o sobrenome do ator. “Ele tem o molho, e nós o engajamento. Vamoooo!”, pediu outro.

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