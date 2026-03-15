Wagner Moura aconselha Lázaro Ramos antes do Oscar: ‘Não fica muito bêbado’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura aproveitou o caminho até a cerimônia do Oscar, realizada neste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos, para dar um conselho bem-humorado ao amigo Lázaro Ramos.

Os dois foram juntos até o Teatro Dolby, onde ocorre a premiação. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Ramos desejou sorte ao colega, que concorre ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O agente secreto".

“Boa sorte, meu irmão”, disse Lázaro. Bem-humorado, Moura não perdeu tempo. “Para todos nós! Axé! Vocês também divirtam-se, não fique muito bêbado, não”, respondeu. O comentário fez Ramos rir, que garantiu que manteria a moderação.

Além do reencontro com Moura, Ramos também compartilhou registros de bastidores ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho e de integrantes do elenco do filme, como Alice Carvalho, Thomas Aquino e Gabriel Leone.

Na legenda da publicação, o marido de Taís Araújo também celebrou o momento histórico vivido pelo cinema brasileiro. “Mais uma vez um filme nosso, de língua portuguesa, contando a história do nosso país, está indicado ao Oscar. Ver meu irmão ser o primeiro ator brasileiro indicado também me enche de orgulho. Viva o cinema brasileiro! Muito axé pro Brasil”, escreveu.

Na véspera da premiação, os dois se encontraram nas ruas de Los Angeles em um momento que chamou a atenção de fãs. Os atores trocaram abraços longos e caminharam de braços dados sob o sol da Califórnia, cercados por admiradores que registravam a cena.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lázaro Ramos viajou especialmente para acompanhar a cerimônia e torcer por Wagner Moura, protagonista do longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. Segundo Ramos, a comemoração entre os amigos não deve terminar tão cedo. Em tom de brincadeira, ele afirmou que o grupo pretende “beber até o dia 16” após a cerimônia da Academia.