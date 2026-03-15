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OSCAR 2026

BH vive 'clima de Copa do Mundo' na torcida pelas estatuetas do Oscar

A expectativa em torno da participação brasileira no Oscar transforma a noite em um grande evento coletivo na cidade e com direito a muita torcida

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Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/03/2026 23:00

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Viaduto Santa Tereza
Viaduto Santa Tereza recebeu torcedores pelo cinema brasileiro crédito: Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Neste domingo (15/3), Belo Horizonte trocou as camisas da Seleção Brasileira pelas telas de cinema. Em bares, praças e salas de exibição, a capital mineira vive "clima de Copa do Mundo" para acompanhar a cerimônia do Oscar, com torcedores, ou melhor, cinéfilos, reunidos para vibrar pelas cinco indicações brasileiras na premiação deste ano.

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A principal esperança vem de "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa disputa quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator. Direção de Elenco já saiu para "Uma batalha após a outra". A quinta indicação brasileira está nas mãos do diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado por seu trabalho em "Sonhos de trem" na categoria Melhor Fotografia. 

Bar Cannibal's
Bar Cannibal's era todo animação Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Samba, cinema e torcida no Viaduto Santa Tereza

No Viaduto Santa Tereza, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul, o coletivo cultural Samba do Arco preparou uma edição especial dedicada ao cinema nacional. A programação começou às 17h com roda de samba e segue com a transmissão ao vivo do Oscar em telão montado sob o viaduto.

Gratuito e aberto ao público, o encontro reúne música, cultura e torcida. Segundo os organizadores, a proposta é celebrar o destaque do Brasil na premiação e valorizar o cinema nacional como ferramenta de memória, denúncia social e preservação cultural.

Entre sambas e debates improvisados sobre as chances brasileiras, o público acompanha cada anúncio da premiação como se fosse disputa de pênaltis.

Entre os espectadores está Lucas, que torce por qualquer vitória brasileira na noite. "Minha expectativa é que o cinema brasileiro 'represente' de alguma forma com uma vitória, ou que o filme ou que o Wagner Moura ganhe. Gostei muito de 'Pecadores' e gostaria que esse filme levasse ao menos duas ou três das várias indicações que ele teve".

Ele garante que o espetáculo vale a pena, independentemente do resultado. "Se o Brasil não ganhar nada vou ficar chateado, mas gosto muito do Oscar, então vou aproveitar a apresentação e o espetáculo".

Viaduto Santa Tereza
Viaduto Santa Tereza ficou tão animado quanto dos dias de Duelo de MCs Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Sessão especial e quiz no Cine Belas Artes

Outro ponto de encontro de fãs de cinema é o UNA Cine Belas Artes, que organizou transmissão gratuita da cerimônia com DJ, comentaristas convidados e o quiz "Seu palpite vale ouro", que premia quem acertar os vencedores com um ano de ingressos grátis.

Foi ali que a reação da plateia deixou evidente o clima de torcida: quando Wagner Moura apareceu nas telonas, o público levantou e ovacionou o ator, tratado como representante nacional na disputa.

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Os estudantes de cinema Millie e Benjamin, que acompanham a cerimônia com colegas da UFMG, aguardavam o resultado com muito entusiasmo: "Estamos muito ansiosos para o Oscar deste ano e com a indicação de 'O agente secreto'. O nosso palpite é que o Brasil até ganhe na categoria de Melhor Filme Internacional".

Una Cine Belas Artes
Cine Belas Artes teve transmissão, quiz e animação Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

"Aqui (Cine Belas Artes) é um lugar muito bom para poder assistir a esse momento, com todo mundo reunido e vivenciando a cultura", comentam os estudantes. 

Bares também entram na festa

A transmissão da cerimônia também mobilizou bares e espaços culturais da cidade. As duas unidades do Mi Corazón abriram as portas a partir das 16h para receber o público. No Cannibals e no Tizé, cinéfilos se reúnem entre drinques e bolões de apostas, na última casa, quem acertar as quatro principais categorias leva R$ 200 em consumação.

Bar Mi Corazón, Sapucaí
Bar Mi Corazón, na Sapucaí, estendeu seu 'tapete vermelho' Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Primeira derrota e reação do público

A tensão da torcida mineira ficou evidente quando veio o primeiro resultado envolvendo o Brasil. Com a derrota de 'O agente secreto' na categoria Melhor Direção de Elenco, a plateia reagiu com decepção.

"Não éramos favoritos nessa categoria mesmo, mas a apresentadora poderia ao menos dar um pouco mais de suspense para anunciar", comentou um espectador.

Expectativas e rivalidades

Entre apostas e preferências, a disputa por Melhor Ator movimenta o público, com torcida para Wagner Moura. A estudante Ana Luísa acredita que a estatueta mais provável para o país seja na categoria de Filme Internacional.

"Não sei se ele vai levar, acredito que o Brasil conquiste apenas o prêmio de Melhor Filme Internacional, mas não quero que o Timothée Chalamet ganhe, depois das últimas polêmicas e falas dele".

Una Cine Belas Artes
Cartazes no UNA Cine Belas Artes Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Uma noite histórica para o cinema brasileiro

Independentemente do resultado final, a participação brasileira já é considerada histórica. Com cinco indicações, o paulista Adolpho Veloso (com família mineira) concorre a Melhor Fotografia, o país entra na cerimônia com uma das maiores presenças de sua história recente no Oscar. 

Em Belo Horizonte, cada envelope aberto é acompanhado como se fosse um lance decisivo.

Entre sambas, telões e salas lotadas, a capital mineira prova que, quando o assunto é cinema brasileiro, também sabe torcer como em final de campeonato. 

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

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