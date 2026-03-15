'Guerreiras do K-Pop' ganha Oscar de Melhor Animação
Sucesso mundial, o longa também é o favorito na categoria de Melhor Canção Original com a música 'Golden'
compartilheSIGA
Guerreiras do K-pop é o campeão na categoria de Melhor Animação no Oscar 2026. A obra, que já tem continuação confirmada pela Netflix, também desponta como favorita na categoria Melhor Canção Original com a música Golden.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O longa coreano concorria com Zootopia 2, Elio, Arco e A pequena Amélie. O favoritismo do fenômeno global se consolidou em fevereiro, no Annie Awards, prêmio considerado o 'Oscar da animação', quando faturou 10 estatuetas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Embalado por trilhas originais envolventes, a animação conta a história de Mira, Rumi e Zoey, amigas que integram o grupo musical Huntr/x.