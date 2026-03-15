Sean Penn ganha o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante
Sean Penn ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante neste domingo (15) por sua interpretação de um rígido oficial militar no épico "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson.
Penn, que com essa vitória conquistou seu terceiro Oscar, superou seu colega de elenco Benicio Del Toro, além de Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Pecadores") e Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental").
