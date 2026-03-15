Amy Madigan vence a categoria de Melhor atriz coadjuvante no Oscar 2026

A atriz interpreta Gladys Lilly no filme A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger

CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
15/03/2026 22:24 - atualizado em 15/03/2026 22:25

Amy Madigan vence Oscar de Melhor atriz coadjuvante
Amy Madigan vence Oscar de Melhor atriz coadjuvante crédito: VALERIE MACON / AFP

Após vencer o Critics Choice e o Actors Awards, Amy Madigan finaliza a temporada levando a estatueta do Oscar de Melhor atriz coadjuvante para casa. A atriz foi reconhecida pelo papel em A Hora do Mal, filme de terror de Zach Cregger.

Madigan já era uma das favoritas para a vitória e disputava a categoria com Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor. Foi a segunda de Amy Madigan que já tinha concorrido a Melhor atriz coadjuvante em 1995, pelo longa Duas vezes na Vida, dirigido por Bud Yorkin.

 
 

Estado de Minas

Estado de Minas

