Amy Madigan vence a categoria de Melhor atriz coadjuvante no Oscar 2026
A atriz interpreta Gladys Lilly no filme A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger
Após vencer o Critics Choice e o Actors Awards, Amy Madigan finaliza a temporada levando a estatueta do Oscar de Melhor atriz coadjuvante para casa. A atriz foi reconhecida pelo papel em A Hora do Mal, filme de terror de Zach Cregger.
Madigan já era uma das favoritas para a vitória e disputava a categoria com Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor. Foi a segunda de Amy Madigan que já tinha concorrido a Melhor atriz coadjuvante em 1995, pelo longa Duas vezes na Vida, dirigido por Bud Yorkin.