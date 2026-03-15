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OSCAR 2026

O que Wagner Moura e a mulher vestem no Oscar 2026

Casal brasileiro apostou em elegância discreta no Oscar, com alfaiataria italiana para o ator e vestido de estilista baiano para Sandra Delgado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 22:36

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Sandra Delgado e Wagner Moura no Oscar 2026
Sandra Delgado e Wagner Moura no Oscar 2026 crédito: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 por sua atuação em “O agente secreto”, o ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho acompanhado da mulher, a fotógrafa e cineasta Sandra Delgado. O casal apostou em visuais elegantes e minimalistas para a cerimônia realizada neste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Para a premiação, Moura escolheu um smoking preto da grife italiana Zegna, mantendo a estética sóbria que adotou durante toda a temporada de premiações. O traje de alfaiataria tem lapelas finas e geométricas e foi combinado com uma camisa branca fechada até o colarinho, sem gravata, escolha que deu um toque contemporâneo ao visual clássico.

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Entre os acessórios, um detalhe simbólico chamou a atenção: um broche criado pelo designer brasileiro André Lasmar. A peça representa o ramo carregado pela pomba da paz, símbolo tradicional associado à esperança e à reconciliação.

O ator também completou o look com um relógio da Omega. Outro detalhe curioso é a aliança volumosa que costuma usar, formada por dois anéis, um dourado e outro prateado, que simbolizam a união com Sandra Delgado.

O visual de Sandra Delgado

Sandra Delgado optou por um vestido preto de veludo com design minimalista e decote em V. O modelo é assinado pelo estilista baiano Guto Carvalho Neto.

Ela completou o visual com uma clutch preta e um colar prateado de destaque, também criado por André Lasmar. A produção elegante dialogou com o estilo discreto e sofisticado escolhido por Wagner Moura para a cerimônia.

O estilista responsável pelo vestido também vestiu outro integrante da equipe do filme, o diretor de elenco Gabriel Domingues, indicado ao Oscar na categoria de Melhor Produção de Elenco por “O agente secreto”.

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Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
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Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
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Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
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Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, na cerimônia do Oscar-AFP
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP

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