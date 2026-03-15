Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator para Michael B. Jordan

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, Wagner Moura, protagonista de “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, não levou o prêmio na cerimônia realizada neste domingo (15/3), em Los Angeles. Se tivesse vencido, o ator se tornaria o primeiro brasileiro campeão na categoria. O prêmio ficou com Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores".

Michael B. interpretou os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem no filme de Ryan Coogler. “Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim”, disse o ator, ao agradecer nomes como Will Smith e Denzel Washington. “Obrigado pela oportunidade e pelo espaço para que eu pudesse ser visto”, continuou.

Com a vitória, Jordan se torna o sexto ator negro a vencer a categoria. Ele também agradeceu aos colegas de elenco.

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A disputa deste ano foi considerada a mais concorrida na história recente da categoria, sem um claro favorito até a reta final. Os demais indicados foram Timothée Chalamet (“Marty Supreme”, em sua terceira nomeação ao Oscar; Michael B. Jordan (“Pecadores”), indicado pela primeira vez, assim como Wagner Moura; Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”), vencedor em 2016 por “O regresso” e com outras seis indicações na carreira; e Ethan Hawke (“Blue moon”), que acumula sete indicações como ator.

Em janeiro passado, Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama e fez um discurso de agradecimento que despertou a atenção de Hollywood. Pelo papel de Marcelo no longa de Kleber Mendonça Filho, ele foi premiado como melhor ator no Festival de Cannes, em maio de 2025, onde o filme estreou.

Ambientada no Recife, em 1977, em plena ditadura militar, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário perseguido por um industrial paulista, que retorna à cidade natal, na tentativa de reencontrar o filho pequeno, que vive com os avós. O filme chegou no início do mês à Netflix.

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Nos últimos anos, os vencedores do Oscar de Melhor Ator foram Adrien Brody, por “O brutalista” (2024); Cillian Murphy, por “Oppenheimer” (2023); Brendan Fraser, por “A baleia” (2022); Will Smith, por “King Richard” (2021); e Anthony Hopkins, por “Meu pai” (2020).