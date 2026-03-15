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OSCAR 2026

Wagner Moura perde Oscar de Melhor Ator para Michael B. Jordan

Ator foi indicado pelo papel em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, também nomeado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
15/03/2026 23:20 - atualizado em 15/03/2026 23:30

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Wagner Moura
Primeiro indicado do Brasil na categoria de Melhor Ator no Oscar, Wagner Moura perdeu o prêmio crédito: Victor Jucá

Primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, Wagner Moura, protagonista de “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, não levou o prêmio na cerimônia realizada neste domingo (15/3), em Los Angeles. Se tivesse vencido, o ator se tornaria o primeiro brasileiro campeão na categoria. O prêmio ficou com Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores".

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Michael B. interpretou os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem no filme de Ryan Coogler. “Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim”, disse o ator, ao agradecer nomes como Will Smith e Denzel Washington. “Obrigado pela oportunidade e pelo espaço para que eu pudesse ser visto”, continuou.

Com a vitória, Jordan se torna o sexto ator negro a vencer a categoria. Ele também agradeceu aos colegas de elenco. 

Além de ‘O agente secreto’: obras de Wagner Moura que você não se lembra

A disputa deste ano foi considerada a mais concorrida na história recente da categoria, sem um claro favorito até a reta final. Os demais indicados foram Timothée Chalamet (“Marty Supreme”, em sua terceira nomeação ao Oscar; Michael B. Jordan (“Pecadores”), indicado pela primeira vez, assim como Wagner Moura; Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”), vencedor em 2016 por “O regresso” e com outras seis indicações na carreira; e Ethan Hawke (“Blue moon”), que acumula sete indicações como ator.

Em janeiro passado, Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama e fez um discurso de agradecimento que despertou a atenção de Hollywood. Pelo papel de Marcelo no longa de Kleber Mendonça Filho, ele foi premiado como melhor ator no Festival de Cannes, em maio de 2025, onde o filme estreou.

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Ambientada no Recife, em 1977, em plena ditadura militar, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário perseguido por um industrial paulista, que retorna à cidade natal, na tentativa de reencontrar o filho pequeno, que vive com os avós. O filme chegou no início do mês à Netflix.

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Nos últimos anos, os vencedores do Oscar de Melhor Ator foram Adrien Brody, por “O brutalista” (2024); Cillian Murphy, por “Oppenheimer” (2023); Brendan Fraser, por “A baleia” (2022); Will Smith, por “King Richard” (2021); e Anthony Hopkins, por “Meu pai” (2020).

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