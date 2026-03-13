Os esnobados do Oscar 2026: por que grandes nomes foram ignorados

A cerimônia do Oscar 2026 será nesta semana (15/2), mas a lista de indicados anunciada pela Academia também deixou uma série de nomes importantes de fora. Como acontece todos os anos, a temporada de premiações gera debates sobre os chamados “esnobados”, quando filmes, atores ou técnicos muito elogiados acabam ignorados nas principais categorias.

“Esnobados” da premiação

Na categoria de roteiro adaptado, uma ausência sentida foi "Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out", novo capítulo da franquia "Entre Facas e Segredos". Dirigido por Rian Johnson, o filme foi elogiado pela trama que mistura mistério e poder.

O primeiro longa da sequência foi indicado na categoria de melhor roteiro original em 2020, enquanto o segundo, por melhor roteiro adaptado, em 2023. Neste ano, Johnson não conseguiu repetir as indicações antecessores.

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“Wicked: Parte 2”, também não conseguiu romper as expectativas do primeiro filme, sendo considerado um dos mais esnobados da temporada, ao não receber nenhuma indicação. Em 2025, o longa que deu início a sequência conquistou dez indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme, categoria considerada a maior da noite.

Entre os atores veteranos, Jennifer Lawrence também apareceu em muitas listas de esnobados. Sua atuação em "Morra, Amor", em que interpreta Grace, uma mulher lidando com depressão pós-parto e um relacionamento destrutivo, foi considerada por críticos uma das mais intensas de sua carreira, contudo, a performance de Lawrence não entrou na categoria de melhor atriz.

De acordo com o apelo popular, outro dos maiores esnobados no Oscar 2026 foi Jesse Plemons, que ficou fora da disputa de melhor ator por "Bugonia". No filme, ele interpreta Teddy Gatz, um conspiracionista convencido de que a CEO Michelle Fuller (Emma Stone) é uma alienígena infiltrada na Terra, a dinâmica entre os dois personagens foi apontada como um dos pontos fortes do longa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria