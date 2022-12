Will Smith e Ben Forster contracenam em "Emancipation - Uma história de liberdade" (foto: Apple/reprodução )



Antoine Fuqua já tinha imenso desafio para dirigir “Emancipation – Uma história de liberdade”, filme sobre a brutalidade da escravidão ambientado em uma zona pantanosa da Louisiana. Como se isso fosse pouco, seu protagonista, Will Smith, deu um tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar, no início deste ano.





O medo de um boicote prevalece. “Claro que me preocupa”, diz Fuqua. “Will Smith tem sido, diante de todos nós, um cara do bem há 37 anos”, afirma o cineasta. “Espero que tenhamos mais compaixão em nossos corações para, pelo menos, ver seu trabalho, porque sua atuação no filme foi assombrosa. Todos fizeram um bom trabalho”, elogia.





“Emancipation” é inspirado na história de um homem negro que enfrentou enormes obstáculos para escapar da escravidão durante a Guerra Civil Americana, no século 19.

Símbolo do racismo

Peter (Will Smith) se tornou símbolo dos horrores do racismo depois que a fotografia de suas costas nuas, com cicatrizes atrozes das chicotadas em plantações de algodão, rodou o mundo.





Pouco se sabe desse homem, que Smith interpreta em difícil fuga de traficantes de escravos sádicos, atravessando os pântanos da Louisiana, infestados de jacarés e cobras, para conquistar a liberdade para ele e sua família.





“Um filme muito difícil de fazer”, afirmou Smith durante a estreia mundial em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção foi filmada nos pântanos da Louisiana.





A atuação de Smith recebeu elogios, mas críticos debatem se é muito cedo para o retorno, apenas oito meses após o ataque desferido por ele em Chris Rock na cerimônia de gala do Oscar, em março.





Smith, de 54 anos, renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas depois dar um tapa em Chris Rock no palco, reagindo à piada feita pelo comediante sobre a queda de cabelo de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.

Longe da festa do Oscar

Após o ataque, a Academia vetou a presença de Smith na cerimônia do Oscar por uma década, embora isso não o impeça de ser indicado e ganhar estatuetas.

Na tentativa de reabilitar sua imagem, o ator pediu desculpas nas redes sociais. Em recente aparição no talk show de Trevor Noah, Smith disse que estava “passando por algumas coisas naquela noite” (da cerimônia) e “perdeu o controle”.





Fuqua não tem meias palavras sobre o ataque: “Foi errado”. Mas acrescentou: “Will é um cara legal. Eu o apoio. Estive com ele por alguns anos. Estive com ele nos pântanos, e ele não reclamou uma única vez”, completou.

“EMANCIPATION – UMA HISTÓRIA DE LIBERDADE”

• EUA, 2022. Direção de Antoine Fuqua. Com Will Smith, Ben Forster, Charmaine Bingwa e Gilbert Owuor.

• A partir desta sexta-feira (9/12), na plataforma Apple TV+.