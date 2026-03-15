‘Pecadores’ vence Oscar de Melhor roteiro original

"Pecadores" leva para casa a estatueta de Melhor roteiro original. O filme concorria ao lado de "Marty Supreme", "Valor sentimental", "Foi apenas um acidente" e "Blue Moon". A premiação foi realizada neste domingo (15/3), no Dolby Theater, em Los Angeles.

O filme é roteirizado e dirigido por Ryan Coogler (Creed: Nascido para lutar), que também concorre ao prêmio de Melhor direção. Entre as outras categorias disputadas, estão as de Melhor ator, pela performance de Michael B. Jordan, Melhor direção de elenco, Melhor fotografia, Melhor figurino, Melhor montagem, Melhor trilha sonora e a principal categoria da noite, Melhor filme.

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O longa-metragem acompanha a trajetória dos irmãos gêmeos Stack e Smoke (Michael B.Jordan) que voltam à cidade natal com a proposta de transformar uma velha serraria em um bar de blues, com a ajuda do primo e de outros amigos. Entretanto, forças malignas prometem transformar a festa em uma noite inesquecível. Além de B. Jordan, também estrelam Miles Caton, Andrene Ward-Hammond, Jack O’Connell e Hailee Steinfeld.