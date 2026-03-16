Assine
overlay
Início Cultura
REVOLTA ON-LINE

Brasileiros reagem nas redes à derrota de 'O agente secreto' no Oscar 2026

Longa brasileiro foi considerado um dos favoritos nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, mas saiu sem estatuetas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/03/2026 00:03

compartilhe

SIGA
x
Redes sociais fazem memes depois de perder o Oscar
Redes sociais fazem memes depois de Brasil perder o Oscar crédito: Redes sociais / reprodução

Os brasileiros estão revoltados com a derrota de “O agente secreto” nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator no Oscar 2026, além de Melhor Direção de Elenco. Houve uma onda de reações nas redes sociais na noite deste domingo (15/3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A maior expectativa dos internautas era a categoria de Melhor Ator: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado ao prêmio, recebeu importantes estatuetas em Cannes e no Globo de Ouro . O Oscar ficou com Michael B. Jordan, protagonista de “Pecadores”.

Leia Mais

Também havia expectativa na categoria de Melhor Filme Internacional, em que “O agente secreto” era apontado por parte da crítica como um dos favoritos. No entanto, o prêmio foi para o longa norueguês “Valor sentimental”, dirigido por Joachim Trier, que chegou à premiação com nove indicações, contra quatro do filme brasileiro.

Já em Melhor Filme, o Oscar ficou com "Uma batalha após a outra", o grande campeão da noite, com quatro estatuetas. 

A derrota repercutiu imediatamente nas redes sociais. Brasileiros criticaram o resultado e defenderam o desempenho de Wagner Moura. “Wagner Moura foi MUITO superior ao Michael B. Jordan, véi, pelo amor de Deus”, escreveu um usuário. “Acordada 23h30 no domingo pra isso?”, questionou outra.

Também houve quem ironizasse a premiação. “Qualquer diretor brasileiro faria ‘Valor sentimental’, nenhum norueguês faria ‘O agente secreto’. Boa noite”, ironizou outro internauta.

Alguns fãs levantaram a hipótese de que a presença brasileira teria sido usada pelo Oscar apenas para gerar engajamento nas redes sociais, dada a presença maciça da torcida verde-amarela este ano e no ano passado, quando 'Ainda estou aqui' levou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

“Tô achando que esses desgraçados só colocaram o Brasil nas indicações pra ter engajamento”, criticou outro internauta indignado.

O CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, chamou de "histórica" a participação do Brasil nas redes, após a foto de Fernanda Torres viralizar, em novembro de 2024. Kramer disse que a mobilização brasileira foi "sem precedentes".

Mesmo com a frustração, parte do público brasileiro destacou o feito histórico de Wagner Moura e do longa de Kleber Mendonça Filho na premiação. “Mais importante é ver um filme em português e um ator brasileiro chegando tão longe”, escreveu um usuário.

Veja mais publicações:

Tópicos relacionados:

filme indicado internet melhor-filme memes o-agente-secreto o-agente-secreto oscar oscar-2026 oscar-2026 redes-sociais wagner-moura wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay