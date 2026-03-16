Brasileiros reagem nas redes à derrota de 'O agente secreto' no Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os brasileiros estão revoltados com a derrota de “O agente secreto” nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator no Oscar 2026, além de Melhor Direção de Elenco. Houve uma onda de reações nas redes sociais na noite deste domingo (15/3).

A maior expectativa dos internautas era a categoria de Melhor Ator: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado ao prêmio, recebeu importantes estatuetas em Cannes e no Globo de Ouro . O Oscar ficou com Michael B. Jordan, protagonista de “Pecadores”.

Também havia expectativa na categoria de Melhor Filme Internacional, em que “O agente secreto” era apontado por parte da crítica como um dos favoritos. No entanto, o prêmio foi para o longa norueguês “Valor sentimental”, dirigido por Joachim Trier, que chegou à premiação com nove indicações, contra quatro do filme brasileiro.

Já em Melhor Filme, o Oscar ficou com "Uma batalha após a outra", o grande campeão da noite, com quatro estatuetas.

A derrota repercutiu imediatamente nas redes sociais. Brasileiros criticaram o resultado e defenderam o desempenho de Wagner Moura. “Wagner Moura foi MUITO superior ao Michael B. Jordan, véi, pelo amor de Deus”, escreveu um usuário. “Acordada 23h30 no domingo pra isso?”, questionou outra.

Também houve quem ironizasse a premiação. “Qualquer diretor brasileiro faria ‘Valor sentimental’, nenhum norueguês faria ‘O agente secreto’. Boa noite”, ironizou outro internauta.

Alguns fãs levantaram a hipótese de que a presença brasileira teria sido usada pelo Oscar apenas para gerar engajamento nas redes sociais, dada a presença maciça da torcida verde-amarela este ano e no ano passado, quando 'Ainda estou aqui' levou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

“Tô achando que esses desgraçados só colocaram o Brasil nas indicações pra ter engajamento”, criticou outro internauta indignado.

O CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, chamou de "histórica" a participação do Brasil nas redes, após a foto de Fernanda Torres viralizar, em novembro de 2024. Kramer disse que a mobilização brasileira foi "sem precedentes".

Mesmo com a frustração, parte do público brasileiro destacou o feito histórico de Wagner Moura e do longa de Kleber Mendonça Filho na premiação. “Mais importante é ver um filme em português e um ator brasileiro chegando tão longe”, escreveu um usuário.

Veja mais publicações:

mas o que esperar de uma premiação é machista e xenofóbica comandada por velhos ricos brancos né dona sebastiana tânia maria mulher senhora do filme agente secreto escrevendo nota repúdio em um papel com caneta a lápis inconformada resultado prêmio evento machismo xenofobia pic.twitter.com/PXxjY3VfWH — acervo qualquer meme (@qqrmeme) March 14, 2026

Valor Sentimental é minha bct. Eu quero mais é que se foda. Vá todo mundo tomar no cu. Aqui é fechadona com O agente secreto#oscar #Pernambuco #wagner — Nayyy (@Nayymeloo) March 16, 2026

Eu assim se O Agente Secreto não ganhar nada!!



pic.twitter.com/DEflqNZWPl — João Guilherme (@jguilhermefoto) March 16, 2026

Agente Secreto perdendo o Óscar na categoria: Melhor filme Estrangeiro. pic.twitter.com/zZXkVDfZou — Luiz Otávio (@luizo_rodrigues) March 16, 2026

to gag q o agente secreto n ganhou como melhor elenco e melhor filme internacional!!!#oscar

pic.twitter.com/nsxM559BF0 — Nat (@fakedanat) March 16, 2026

irei nas ruas pela justiça de o agente secreto e chloe zhao — joão (@_jxaoo) March 16, 2026