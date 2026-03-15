Veja quantas vezes dois ganhadores faturaram na mesma categoria no Oscar

Um empate surpreendeu os espectadores da 98ª edição do Oscar neste domingo (15/3). Os "Cantores" e "Two People Exchanging Saliva" levaram a categoria de Melhor Curta-Metragem em momento histórico na premiação. Mas essa não é a primeira vez que isso ocorre.

Embora seja improvável, a hipótese de que duas obras recebam o mesmo número de votos não é impossível. Quando isso ocorre, não há critério de desempate e os dois filmes levam o prêmio. Ao longo da história da premiação, essa é a sétima vez que isso acontece.

O primeiro empate foi em 1933, na quinta edição do Oscar. Os atores Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro) levaram a estatueta de Melhor Ator. Já o caso mais recente foi há mais de uma década, em 2013. Na ocasião, A "Hora Mais Escura" e "Skyfall" venceram a categoria de Melhor Edição de Som.

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O evento mais icônico ocorreu em 1969, na categoria de Melhor Atriz. Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl), duas das maiores estrelas da época, levaram a estatueta para casa.

Confira empates no Oscar: