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OSCAR 2026

Veja quantas vezes dois ganhadores faturaram na mesma categoria no Oscar

O empate deste domingo (15/3) é apenas o sétimo da história do Oscar; Os Cantores e Two People Exchanging Saliva levaram categoria de Melhor curta-metragem

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Correio Braziliense
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Repórter
15/03/2026 23:14 - atualizado em 15/03/2026 23:15

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Os Cantores e Two People Exchanging Saliva protagonizam sétimo empate da história do Oscar e vencem categoria de Melhor Curta-Metragem
Os Cantores e Two People Exchanging Saliva protagonizam sétimo empate da história do Oscar e vencem categoria de Melhor Curta-Metragem crédito: VALERIE MACON / AFP

Um empate surpreendeu os espectadores da 98ª edição do Oscar neste domingo (15/3). Os "Cantores" e "Two People Exchanging Saliva" levaram a categoria de Melhor Curta-Metragem em momento histórico na premiação. Mas essa não é a primeira vez que isso ocorre.

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Embora seja improvável, a hipótese de que duas obras recebam o mesmo número de votos não é impossível. Quando isso ocorre, não há critério de desempate e os dois filmes levam o prêmio. Ao longo da história da premiação, essa é a sétima vez que isso acontece. 

O primeiro empate foi em 1933, na quinta edição do Oscar. Os atores Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro) levaram a estatueta de Melhor Ator. Já o caso mais recente foi há mais de uma década, em 2013. Na ocasião, A "Hora Mais Escura" e "Skyfall" venceram a categoria de Melhor Edição de Som.

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O evento mais icônico ocorreu em 1969, na categoria de Melhor Atriz. Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl), duas das maiores estrelas da época, levaram a estatueta para casa. 

Confira empates no Oscar:

  • 1933 - Melhor Ator: Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro);
  • 1950 - Melhor Documentário Curta-Metragem: "A Chance to Live" e "So Much for So Little";
  • 1969 - Melhor Atriz: Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl);
  • 1987 - Melhor Documentário: Artie Shaw: "Time Is All You've Got" e "Down and Out in America";
  • 1995 - Melhor Curta-Metragem: "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" e "Trevor". 
  • 2013 - Melhor Edição de Som: "A Hora Mais Escura" e "Skyfall"
  • 2026 - Melhor Curta-Metragem: "Os Cantores" e "Two People Exchanging Saliva" 

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