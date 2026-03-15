Veja quantas vezes dois ganhadores faturaram na mesma categoria no Oscar
O empate deste domingo (15/3) é apenas o sétimo da história do Oscar; Os Cantores e Two People Exchanging Saliva levaram categoria de Melhor curta-metragem
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Um empate surpreendeu os espectadores da 98ª edição do Oscar neste domingo (15/3). Os "Cantores" e "Two People Exchanging Saliva" levaram a categoria de Melhor Curta-Metragem em momento histórico na premiação. Mas essa não é a primeira vez que isso ocorre.
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Embora seja improvável, a hipótese de que duas obras recebam o mesmo número de votos não é impossível. Quando isso ocorre, não há critério de desempate e os dois filmes levam o prêmio. Ao longo da história da premiação, essa é a sétima vez que isso acontece.
O primeiro empate foi em 1933, na quinta edição do Oscar. Os atores Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro) levaram a estatueta de Melhor Ator. Já o caso mais recente foi há mais de uma década, em 2013. Na ocasião, A "Hora Mais Escura" e "Skyfall" venceram a categoria de Melhor Edição de Som.
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O evento mais icônico ocorreu em 1969, na categoria de Melhor Atriz. Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl), duas das maiores estrelas da época, levaram a estatueta para casa.
Confira empates no Oscar:
- 1933 - Melhor Ator: Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro);
- 1950 - Melhor Documentário Curta-Metragem: "A Chance to Live" e "So Much for So Little";
- 1969 - Melhor Atriz: Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl);
- 1987 - Melhor Documentário: Artie Shaw: "Time Is All You've Got" e "Down and Out in America";
- 1995 - Melhor Curta-Metragem: "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" e "Trevor".
- 2013 - Melhor Edição de Som: "A Hora Mais Escura" e "Skyfall"
- 2026 - Melhor Curta-Metragem: "Os Cantores" e "Two People Exchanging Saliva"