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HOMENAGEM ESPECIAL

Tânia Maria ganha 'Oscar' criado especialmente para ela

Mesmo ausente em Los Angeles, Tânia Maria foi homenageada na cidade natal, com tapete vermelho e versão especial do ‘Oscar’

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/03/2026 13:23

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Tânia Maria com o prêmio 'o agente super secreto', feito especialmente para ela
Tânia Maria com o prêmio 'o agente super secreto', feito especialmente para ela crédito: Instagram / reprodução

Enquanto os holofotes do Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos, buscavam as maiores estrelas do mundo, Tânia Maria, destaque em “O agente secreto” viveu um momento digno do Oscar. A atriz recebeu uma homenagem, com direito a tapete vermelho e estatueta especial, na pracinha Santo Antônio da Cobra, na zona rural de Parelhas (RN).

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O momento foi registrado pelo Fantástico, da TV Globo, e viralizou em redes sociais. “Today she is our heritage” (Hoje ela é nosso patrimônio, em tradução livre), decretou um poeta local. 

A homenagem na cidade natal de Tânia não teve o rigor da Academia, mas sobrou em emoção. Moradores e crianças abriram o tapete vermelho para que a atriz passasse sob aplausos, em um cenário onde o inglês improvisado se misturava ao sotaque potiguar.

 “The Oscar go to diva Tânia Maria, queen of the Seridó”, anunciou uma moradora. A estatueta, apelidada de “o agente super secreto” foi feita especialmente para ela, que recebeu o prêmio muito emocionada. 

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Tânia chegou a dizer, durante a campanha do Oscar, que queria participar da cerimônia, mas acabou ficando em solo brasileiro. “É um problema grave de respiração, que eu fui fumante”, contou ao programa de TV.

Depois do tratamento, ela se recuperou. Mesmo assim, não viajou. “Tudo isso foi feito, mas como eu tenho medo da guerra fiz questão de ficar no Brasil”, revelou. 

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