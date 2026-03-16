Michael B. Jordan comemora Oscar de Melhor Ator com fast food

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Horas depois de conquistar o Oscar de Melhor Ator nesse domingo (15/3), Michael B. Jordan foi flagrado em uma celebração pouco convencional. Ele parou em uma lanchonete In-N-Out Burger, em Hollywood, em Los Angeles, para degustar um hambúrguer com milk-shake.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ator dentro da lanchonete segurando a estatueta dourada enquanto conversa e posa para fotos com funcionários e fãs. Sorridente, Jordan interage com pessoas que estavam no local e, depois, se senta para comer.

Jordan levou o Oscar por sua atuação em “Pecadores”, filme dirigido por Ryan Coogler. Na categoria de Melhor Ator, ele superou concorrentes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e o brasileiro Wagner Moura.

Com a vitória, Jordan se tornou o sexto ator negro a conquistar o Oscar de Melhor Ator. Antes dele, a premiação havia consagrado nomes históricos como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith.

Além do prêmio de Melhor Ator, “Pecadores” também se destacou na cerimônia ao vencer outras três categorias: Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original.

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