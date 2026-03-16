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Wagner Moura foi esnobado no Oscar em ano difícil para filmes estrangeiros, diz jornal britânico

Principal crítico de cinema do jornal britânico também havia dito que, em sua avaliação, 'O Agente Secreto' deveria ter ganhado prêmio de Melhor Filme

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BBC News Brasil em Londres
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Repórter
16/03/2026 09:25

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Wagner Moura foi esnobado no Oscar em ano difícil para filmes estrangeiros, diz jornal britânico
Wagner Moura foi esnobado no Oscar em ano difícil para filmes estrangeiros, diz jornal britânico crédito: BBC

Wagner Moura, que disputava a categoria de Melhor Ator no Oscar, foi esnobado ao perder a estatueta para Michael B. Jordan, de Pecadores, na avaliação do jornal The Guardian, um dos principais e mais respeitados do Reino Unido.

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A avaliação é de Owen Myers, editor-adjunto da seção americana de artes do veículo, que já havia se posicionado a favor da vitória de O Agente Secreto, longa-metragem que levou Moura ao páreo na principal categoria da premiação, a de Melhor Filme.

Em uma reportagem com as principais conclusões da cerimônia, Myers diz que a derrota de Moura pareceu "um tratamento leviano de sua poderosa atuação como um ex-professor desgastado que enfrenta a ditadura".

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O editor avalia que, em geral, os "filmes internacionais não conseguiram se destacar" neste ano, em comparação com a cerimônia de 2024, quando o francês Anatomia de uma Queda ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original.

Ou com o alemão Nada de Novo no Front, que, em 2023, recebeu quatro prêmios (Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Design de Produção).

Essa dificuldade também se estendeu ao norueguês Valor Sentimental, que concorria em nove categorias, mas levou apenas uma estatueta — a de Melhor Filme Internacional, na qual derrotou O Agente Secreto.

"Em outro ano, Moura — assim como Renate Reinsve, de Valor Sentimental — poderia ter dominado as categorias principais de atuação. Resta como consolo o fato de que mais cinéfilos do que nunca puderam conhecer o brilho de ambos", escreveu Myers.

O Agente Secreto deveria ter ganhado Melhor Filme, diz jornal

No início do mês, outro jornalista do The Guardian escreveu que O Agente Secreto é um "filme incrivelmente sofisticado, errante e verborrágico, sobre amor e paternidade, tirania e resistência e sobre acertar as contas com o passado".

"É digressivo e espirituoso e, ainda assim, em seu ato final escala de forma impressionante de um mistério lúgubre para uma tensão de suor frio e violência", acrescentou Peter Bradshaw, principal crítico de cinema do veículo.

Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.<br /> No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.<br /> Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória. -Reprodução de vídeo Youtube
Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.
No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.
Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória. Reprodução de vídeo Youtube
Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura. -Reprodução de vídeo
Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura. Reprodução de vídeo
“Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson. -Divulgação
“Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson. Divulgação
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes. -Divulgação
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes. Divulgação
Michael B. Jordan também havia vencido o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. E ainda o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros. - Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
Michael B. Jordan também havia vencido o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. E ainda o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros. Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original. -Divulgação/Warner Bros.
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original. Divulgação/Warner Bros.
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”. -Reprodução Instagram /@michaelbjordan
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”. Reprodução Instagram /@michaelbjordan
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”. -Divulgação
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”. Divulgação
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex. -Divulgação
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex. Divulgação
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. -Divulgação
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. Divulgação
Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone. -Divulgação
Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone. Divulgação
Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago. -Divulgação
Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago. Divulgação
Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria. -Divulgação
Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria. Divulgação
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger. -Divulgação
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger. Divulgação
Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional. -Divulgação
Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional. Divulgação

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