Churchill deixará de aparecer nas notas do Reino Unido

12/03/2026 10:41

O líder britânico da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, deixará de aparecer na nota de cinco libras esterlinas, que passará a mostrar uma cena natural, informou o Banco da Inglaterra.

A mudança também afetará outras figuras presentes nas cédulas atuais: a romancista Jane Austen, na nota de 10 libras; o pintor J. M. W. Turner, na de 20 libras; e o matemático e decifrador de códigos Alan Turing, na de 50 libras.

A próxima série de cédulas do Banco da Inglaterra destacará animais nativos do Reino Unido, substituindo as imagens de personalidades britânicas.

Entre as possibilidades, sujeitas a consulta pública, estão texugos, lontras, rãs, ouriços, corujas e tritões, além de plantas e paisagens.

Segundo o banco, a mudança permitirá celebrar outro aspecto importante do país.

Os novos desenhos ainda levarão anos para entrar em circulação e continuarão exibindo o retrato do rei Charles III.

