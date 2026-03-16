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AMIGO ORGULHOSO

'Foi lindão', diz Lázaro Ramos sobre Wagner Moura no Oscar

Ator, que foi até Los Angeles para prestigir o colega, disse que sair sem estatuetas não prejudicou a festa

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FERNANDA EZABELLA
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FERNANDA EZABELLA
Repórter
16/03/2026 08:27

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Wagner Moura e Lázaro Ramos abraçados
Wagner Moura e Lázaro Ramos são amigos há mais de 30 anos, desde a juventude em Salvador crédito: Redes sociais / Lázaro Ramos

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Lázaro Ramos, que veio a Los Angeles prestigiar o amigo Wagner Moura, disse que a cerimônia do Oscar foi bonita e que a falta de estatuetas ao filme "O agente secreto" não atrapalhou a festa.

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"Já tá premiado, né? O filme chegou tão longe, ganhou mais de 70 prêmios. Ganhou Cannes, ganhou o Globo de Ouro. Foi mais um momento de uma trajetória linda", disse Ramos à Folha ao sair da cerimônia no Dolby Theater.

 

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"Foi lindão ver meu irmão querido amado aqui, continuando a crescer na carreira dele", continuou sobre Wagner Moura, indicado ao Oscar de melhor ator, entregue a Michael B. Jordan, de "Pecadores". "Com tanta indicação, foi uma celebração do nosso cinema."

O Brasil chegou ao Oscar com cinco indicações: quatro para "O Agente Secreto", incluindo melhor filme do ano, e fotografia para Adolpho Veloso por "Sonhos de Trem".

O ator Gabriel Leone, que faz um matador de aluguel em "O Agente Secreto", lembrou de outras vitórias do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, como desbancar os outros nove concorrentes de melhor filme nas bilheterias brasileiras.

"Para mim, isso é incomparável e seria inimaginável anos atrás: um filme falando de política, que não é comercial, desbancando todo mundo [nas bilheterias], num ano cheio de blockbusters", disse Leone à reportagem.

"Espero que a gente siga nessa toada. Estar no Oscar mais um ano seguido só comprovou a potência e o alcance que a gente tem."

Leone comentou que havia uma expectativa natural de ganhar, em especial na categoria filme internacional, cujo Oscar foi para "Valor Sentimental", primeiro filme norueguês a ganhar na categoria.

"Faz parte. Apenas um seria o vencedor, e os filmes estrangeiros ficaram muito potentes nos últimos anos", disse Leone. "Acho que a campanha foi bem feita pra caramba, foi tudo certo. No final das contas, é o voto das pessoas, de filme para filme, de gosto."

"Mas foi lindo tudo o que aconteceu com a gente, e estou muito orgulhoso."

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Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido AFP / redes sociais
Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
Alice Carvalho e Robério Diógenes AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto' AFP
Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
Carlos Francisco e Isabel Zuáa Karina Chancey
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, na cerimônia do Oscar-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, na cerimônia do Oscar AFP
Gabriel Domingues -AFP
Gabriel Domingues AFP
Gabriel Leone e Thomas Aquino -AFP
Gabriel Leone e Thomas Aquino AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP

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