Michael B. Jordan vence Melhor ator no Oscar por performance em "Pecadores"
O ator interpretou os gêmeos Smoke e Stack no longa de Ryan Coogler
Desbancando Wagner Moura, Michael B Jordan surpreende e conquista o prêmio de Melhor ator na 98ª edição do Oscar. Pela performance como gêmeos Smoke e Stack em Pecadores, sucesso de Ryan Coogler, Jordan vence na categoria em sua primeira indicação ao Oscar.
"Pecadores" alcançou o maior número de indicações da história no Oscar, tornando-se o filme mais indicado de todos os tempos. Com dezesseis indicações, o longa de Ryan Coogler impressionou o público e a crítica com uma narrativa que mistura vampiros, segregação racial e blues. Apesar de não ter vencido tanto na temporada, Michael B Jordan foi premiado no Actors Awards e era o favorito da Academia.
Michael B. Jordan disputava a categoria de Melhor ator com Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Timothée Chalamet e Ethan Hawke.
