Jessie Buckley vence categoria de Melhor atriz no Oscar 2026

Sem surpresas, Jessie Buckley conquista a estatueta de Melhor atriz no Oscar 2026. Com um desempenho excepcional na temporada de premiações, Jesse venceu as categorias de atuação no Globo de Ouro, no Actors Awards, no Critics Choice Awards e no BAFTA, vencendo todos os principais prêmios da temporada por sua performance tocante em "Hamnet", longa dirigido por Chloe Zhao.

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O longa narra o que seria a inspiração por trás de Hamlet, obra marcante de William Shakespeare e Jesse interpreta Agnes, esposa do dramaturgo. Hamnet foi indicado a outras sete categorias na premiação, como Melhor filme, Melhor roteiro adaptado, Melhor direção, Melhor trilha sonora original e Melhor elenco.

Jessie Buckley disputava a categoria com Renate Reinsve, Rose Byrne, Kate Hudson e Emma Stone. Apesar da concorrência ser recheada de grandes atrizes, Jessie era a favorita para a estatueta desde o início da temporada.

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