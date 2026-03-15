Oscar: os vencedores das principais categorias
Aqui estão os vencedores das principais categorias da 98ª edição do Oscar, cujos prêmios foram entregues em Hollywood no domingo (15).
"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da noite, com seis prêmios, seguido por "Pecadores", com quatro.
Melhor Filme: "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Direção: Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Ator: Michael B. Jordan, "Pecadores"
Melhor Atriz: Jessie Buckley, "Hamnet"
Melhor Ator Coadjuvante: Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan, "A Hora do Mal"
Melhor Roteiro Original: Ryan Coogler, "Pecadores"
Melhor Roteiro Adaptado: Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Filme Internacional: "Valor Sentimental" (Noruega)
Melhor Filme de Animação: "Guerreiras do K-Pop"
Melhor Documentário Longa-metragem: "Mr. Nobody Against Putin"
