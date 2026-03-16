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Paul Thomas Anderson vence Oscar de Melhor direção

O cineasta dirigiu "Uma batalha após a outra", longa que recebeu treze indicações à premiação da Academia

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Mariana Reginato
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Mariana Reginato
Repórter
16/03/2026 00:58

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O cineasta norte-americano Paul Thomas Anderson e a produtora norte-americana Sara Murphy recebem o prêmio de Melhor Filme por 'One Battle After Another' ao lado do elenco e da equipe no palco durante a 98ª edição do Oscar.
O cineasta norte-americano Paul Thomas Anderson e a produtora norte-americana Sara Murphy recebem o prêmio de Melhor Filme por 'One Battle After Another' ao lado do elenco e da equipe no palco durante a 98ª edição do Oscar. crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Após quatorze indicações ao Oscar em vinte e oito anos, Paul Thomas Anderson finalmente leva uma estatueta para casa. Um dos grandes diretores da atualidade, o cineasta foi reconhecido pela direção de "Uma Batalha Após da Outra", que foi indicado a treze categorias na 98ª edição do Oscar. Paul Thomas Anderson disputava a categoria com Ryan Coogler ("Pecadores"), Chloe Zhao ("Hamnet: A vida antes de Hamlet"), Josh Safdie ("Marty Supreme") e Joachim Trier ("Valor sentimental").

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Paul Thomas Anderson venceu Melhor Direção no Bafta, Critics Choice Awards e Globo de Ouro, gabaritando os principais prêmios da temporada. Antes da indicação por "Uma batalha após a outra", o diretor já havia sido indicado ao Oscar três vezes: por "Sangue negro", "Trama fantasma" e "Licorice Pizza". Pela primeira vez, Paul Thomas Anderson não saiu de mãos vazias da cerimônia.

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