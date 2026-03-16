Paul Thomas Anderson vence Oscar de Melhor direção

Após quatorze indicações ao Oscar em vinte e oito anos, Paul Thomas Anderson finalmente leva uma estatueta para casa. Um dos grandes diretores da atualidade, o cineasta foi reconhecido pela direção de "Uma Batalha Após da Outra", que foi indicado a treze categorias na 98ª edição do Oscar. Paul Thomas Anderson disputava a categoria com Ryan Coogler ("Pecadores"), Chloe Zhao ("Hamnet: A vida antes de Hamlet"), Josh Safdie ("Marty Supreme") e Joachim Trier ("Valor sentimental").

Paul Thomas Anderson venceu Melhor Direção no Bafta, Critics Choice Awards e Globo de Ouro, gabaritando os principais prêmios da temporada. Antes da indicação por "Uma batalha após a outra", o diretor já havia sido indicado ao Oscar três vezes: por "Sangue negro", "Trama fantasma" e "Licorice Pizza". Pela primeira vez, Paul Thomas Anderson não saiu de mãos vazias da cerimônia.

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