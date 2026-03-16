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DE MÃOS VAZIAS

Invasão ao perfil do Oscar, orgulho nacional e 'uma derrota atrás da outra': a reação do Brasil ao Oscar 2026

'O Agente Secreto' perdeu em todas as quatro categorias que concorria na premiação; Brasil voltou para casa sem estatuetas

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Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
Repórter
16/03/2026 09:14

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Brasileiros invadiram o perfil da Academia com comentários após resultado do Oscar
Brasileiros invadiram o perfil da Academia com comentários após resultado do Oscar crédito: Reprodução/Instagram

A noite de domingo (15/3) não foi a melhor para o Brasil no Oscar 2026. "O agente secreto", que concorria em quatro categorias acabou sem nenhuma estatueta, contrariando as grandes expectativas em torno do filme.

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O longa dirigido por Kléber Mendonça perdeu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Escalação de Elenco para Uma Batalha Após a Outra — o grande vencedor do Oscar, com seis prêmios — e para o norueguês Valor Sentimental na disputa de Melhor Filme Internacional.

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Wagner Moura, protagonista do longa, foi superado por Michael B. Jordan, de Pecadores, na categoria de Melhor Ator. Foi a primeira vez que um brasileiro foi indicado na categoria.

Nas redes sociais, os brasileiros reagiram ao resultado com frustração e revolta. O perfil no Instagram da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, organizadora da premiação, foi invadido por centenas de comentários indignados.

"O Agente Secreto é MAIOR e MELHOR que o Oscar", escreveu um usuário.

"Filme norueguês cheio de atores americanos", comentou outro, alfinetando o longa que ganhou como Melhor Filme Internacional.

"Globo de Ouro tem mais credibilidade. Roubaram a gente", disse outra pessoa, em referência à vitória de O Agente Secreto na segunda mais importante premiação americana como Melhor Filme de Língua Não Inglesa — e de Wagner Moura como Melhor Ator de Filme de Drama.

A hashtag "Fomos Roubados" chegou a ficar nos assuntos mais comentados da rede social X no Brasil após a cerimônia.

Print do perfil do Instagram
Reprodução/Instagram
Brasileiros invadiram o perfil da Academia com comentários após resultado do Oscar

Na rede, os brasileiros também reagiram com muitos memes. Alguns brincaram que a noite de domingo foi "uma derrota após a outra", trocadilho com o nome do filme que ganhou a maioria das estatuetas.

Outros lembraram de Ainda Estou Aqui, que levou o prêmio de Melhor Filme Internacional em 2025, mas que também perdeu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

"Só acho que para o ano que vem o Brasil deveria juntar Wagner Moura com a Fernanda Torres, juntar Walter Salles com Kleber Mendonça e fazer O a gente secreto ainda está aqui... E catar tudo quanto e Oscar só de raiva", brincou um usuário.

Comentários no X
Reprodução/X
Resultado do Oscar gerou memes nas redes sociais

Ao mesmo tempo, manifestações de orgulho foram registradas nas redes sociais. A foto de Wagner Moura no perfil da Academia somava mais de 28 mil comentários, com muitos elogios e aplausos.

"É o melhor do mundo", "Grande vencedor da noite", "Te amamos", diziam as pessoas nos comentários.

A atriz Tânia Maria, que faz parte do elenco de O Agente Secreto, gravou um vídeo para Wagner Moura.

"Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você já não ganhou meu coração? Melhor que esse prêmio não existe não. Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano", declarou Tânia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o elenco do longa e também o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que concorria na categoria de Melhor Fotografia na obra estrangeira Sonhos de Trem.

Lula destacou a força do cinema nacional e o orgulho de ver o Brasil representado no Oscar.

"Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando novamente a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias", destacou.

"Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema."

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Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.<br /> No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.<br /> Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória. -Reprodução de vídeo Youtube
Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.
No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.
Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória. Reprodução de vídeo Youtube
Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura. -Reprodução de vídeo
Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura. Reprodução de vídeo
“Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson. -Divulgação
“Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson. Divulgação
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes. -Divulgação
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes. Divulgação
Michael B. Jordan também havia vencido o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. E ainda o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros. - Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
Michael B. Jordan também havia vencido o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. E ainda o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros. Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original. -Divulgação/Warner Bros.
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original. Divulgação/Warner Bros.
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”. -Reprodução Instagram /@michaelbjordan
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”. Reprodução Instagram /@michaelbjordan
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”. -Divulgação
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”. Divulgação
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex. -Divulgação
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex. Divulgação
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. -Divulgação
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. Divulgação
Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone. -Divulgação
Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone. Divulgação
Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago. -Divulgação
Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago. Divulgação
Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria. -Divulgação
Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria. Divulgação
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger. -Divulgação
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger. Divulgação
Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional. -Divulgação
Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional. Divulgação

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