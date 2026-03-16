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IN MEMORIAM

Oscar: Ator de 'O agente secreto' ganha homenagem póstuma em cerimônia

Produtor suíço Arthur Cohn, responsável por títulos como "Central do Brasil" também foi lembrado

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
16/03/2026 08:43

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Udo Kier foi homenageado durante cerimônia do Oscar
Udo Kier foi homenageado durante cerimônia do Oscar crédito: Reprodução

A cerimônia do Oscar 2026 reservou um espaço significativo para honrar importantes personalidades do cinema que nos deixaram. Além de prestar tributos especiais a ícones de Hollywood que marcaram época com suas carreiras, também foram lembrados dois brasileiros.

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Entre os artistas lembrados no "In Memoriam", destacaram-se o ator alemão Udo Kier, conhecido por sua participação em "O agente secreto", e o produtor suíço Arthur Cohn, responsável por títulos como "Central do Brasil". Kier faleceu aos 81 anos em novembro de 2025, enquanto Cohn, aos 98 anos, nos deixou em dezembro do mesmo ano.

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O tradicional segmento "In Memoriam" relembrou nomes que brilharam nas telonas e por trás das câmeras, enquanto outras homenagens emocionaram o público.

As menções especiais da noite celebraram legados duradouros. O ator Billy Crystal, amigo e coestrela de "Harry e Sally", homenageou a trajetória de Rob Reiner, diretor e ator. Rachel McAdams proferiu um discurso comovente dedicado à atriz Diane Keaton.

Completando o trio de reverências, Barbara Streisand compareceu ao evento para saudar Robert Redford, figura emblemática do cinema como ator, diretor e produtor.

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Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
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Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
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Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
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Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
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Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, na cerimônia do Oscar-AFP
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
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