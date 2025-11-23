Morre Udo Kier, ator alemão de 'O Agente Secreto' e 'Bacurau'
Ator trabalhou com Dario Argento, Fassbinder, Herzog e Wim Wenders; ele morreu aos 81 anos
Morreu, aos 81 anos, o ator alemão Udo Kier, atualmente em cartaz com "O agente secreto" e que havia estrelado também "Bacurau", ambos filmes do pernambucano Kleber Mendonça Filho. A informação foi confirmada por seu companheiro, o artista Delbert McBride, à revista americana Variety.
Detalhes sobre a causa da morte não foram divulgados. Kier, porém, era figura ativa no cinema mundial e com frequência fazia aparições públicas. No ano passado, apareceu nas redes sociais de Mendonça Filho, numa série de fotos feitas pelo cineasta em Recife, enquanto preparava "O agente secreto".
Kier trabalhou com um amplo leque de diretores internacionais celebrados, o que o ajudou a se tornar rosto conhecido em todo o mundo. Com o americano Paul Morrissey, por exemplo, fez "Carne para Frankenstein" e "Sangue para Drácula", que o aproximaram do terror.
Sob a batuta do também americano Gus Van Sant, estrelou "Garotos de programa", um dos grandes sucessos do cineasta. Já na filmografia do italiano Dario Argento, aparece em "Suspíria". Trabalhou, ainda, com alguns dos maiores nomes do cinema alemão, como Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog e Wim Wenders.
Foi com o polêmico diretor dinamarquês Lars von Trier, porém, que Kier manteve um de suas parcerias mais férteis. Ao seu lado, encarnou personagens de "Ondas do Destino", "Dançando no Escuro", "Dogville", "Manderlay", "Melancolia" e da série "O Reino".