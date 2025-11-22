Angra anuncia show com ex-membros após anos de brigas e separação

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A banda de heavy metal brasileira Angra realizará um show no festival Bangers Open Air, em abril do ano que vem, com ex-membros da clássica formação dos álbuns “Rebirth” e “Temple of Shadows”. O guitarrista Kiko Loureiro, o vocalista Edu Falaschi e o baterista Aquiles Priester se juntarão aos membros atuais da banda na apresentação, marcada para o domingo (26/4), segundo dia do festival.

A reunião dos músicos é um pedido antigo dos fãs do Angra e sela a união após anos de brigas e separação entre membros da antiga e da atual formação. (Ingressos podem ser comprados no site oficial do festival).

Esta será a quarta edição do Bangers Open Air - desta vez no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP). O festival confirmou, até o momento, 40 atrações, entre bandas internacionais e brasileiras, divididas em dois dias (confira a lista completa das bandas abaixo).

No domingo, o Angra será o headliner, o que, para a organização do festival, é um marco histórico para o heavy metal brasileiro. “No ano em que um festival nacional de metal alcança sua quarta edição, feito inédito no país, esse encontro consagra a força, a trajetória e a relevância da música produzida aqui”, publicou o Bangers Open Air numa rede social.

O Angra, por sua vez, destacou que ter sido escolhido headliner do festival tem um significado enorme, especialmente por ser no ano em que a banda completa 35 anos de existência. “É a prova de que o metal feito aqui (no Brasil) tem força, história e relevância”.

Pedido antigo

Nos comentários da publicação que anunciou a reunião do Angra com os antigos membros, fãs demonstraram seu entusiasmo após anos de pedidos para que os músicos se reunissem em uma apresentação.

Edu Falaschi e Aquiles Priester entraram no Angra em 2001, ocasião na qual a banda passou por uma divisão após o vocalista André Matos (1971-2019), o baixista Luis Mariutti e Ricardo Confessori saírem do grupo, vindo a formar a banda Shaman. Até a separação dos músicos, Angra era uma das bandas mais promissoras da cena do metal, tendo lançado álbuns de sucesso dentro e fora do Brasil, como “Angels Cry” e “Holy Land”.

Mesmo com a pressão de entrar em uma banda já consagrada, Edu e Aquiles, junto de Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt e do baixista Felipe Andreoli, marcaram uma nova fase igualmente promissora do Angra, na qual saíram álbuns renomados, em especial “Rebirth” e “Temple of Shadows”.

Desta formação, os únicos que seguem na banda até os dias de hoje são Felipe e Rafael - que também é o único fundador remanescente. O primeiro a sair foi Aquiles, em 2007, seguido por Edu, em 2012. Os dois músicos tiveram saídas turbulentas, que culminaram em brigas com Rafael Bittencourt e que parecem ter sido superadas após anos de desavenças.

Kiko Loureiro, por sua vez, se despediu do Angra sem brigas, após ter sido convidado para assumir a guitarra da banda norte-americana Megadeth, onde permaneceu de 2015 a 2023.

Atualmente, além de Rafael e Felipe, o Angra é formado pelo baterista Bruno Valverde, pelo guitarrista Marcelo Barbosa e pelo vocalista Fabio Lione.

Lineup do Bangers Open Air

Sábado (25/4)

Twisted Sister

In Flames

Black Label Society

Killswitch Engage

Jinjer

Fear Factory

Evergrey

Tankard

AMH

Onslaught

Feuerschwanz

Crypta (BR)

Violator (BR)

Lucifer

Korzus (BR)

Overdose (BR)

Hangar (BR)

Seven Spires

Marenna (BR)

Domingo (26/4)

Within Temptation

Smith/Kotzen

Winger

Amaranthe

Nevermore

Primal Fear

Eluveitie

Dirkschneider

Crazy Lixx

Roy Khan

Project46 (BR)

Visions of Atlantis

Noturnall (BR)

Cobra Spell

Silver Dust

Trovão (BR)

Malvada (BR)

Paradise in Flames (BR)

Chaos Synopsis (BR)

Clash Bulldog's (BR)

