Angra anuncia show com ex-membros após anos de brigas e separação
Banda de metal brasileira será headliner em um dos dias do festival Bangers Open Air, marcado para abril de 2026, em São Paulo (SP)
compartilheSIGA
A banda de heavy metal brasileira Angra realizará um show no festival Bangers Open Air, em abril do ano que vem, com ex-membros da clássica formação dos álbuns “Rebirth” e “Temple of Shadows”. O guitarrista Kiko Loureiro, o vocalista Edu Falaschi e o baterista Aquiles Priester se juntarão aos membros atuais da banda na apresentação, marcada para o domingo (26/4), segundo dia do festival.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A reunião dos músicos é um pedido antigo dos fãs do Angra e sela a união após anos de brigas e separação entre membros da antiga e da atual formação. (Ingressos podem ser comprados no site oficial do festival).
Leia Mais
Esta será a quarta edição do Bangers Open Air - desta vez no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP). O festival confirmou, até o momento, 40 atrações, entre bandas internacionais e brasileiras, divididas em dois dias (confira a lista completa das bandas abaixo).
No domingo, o Angra será o headliner, o que, para a organização do festival, é um marco histórico para o heavy metal brasileiro. “No ano em que um festival nacional de metal alcança sua quarta edição, feito inédito no país, esse encontro consagra a força, a trajetória e a relevância da música produzida aqui”, publicou o Bangers Open Air numa rede social.
O Angra, por sua vez, destacou que ter sido escolhido headliner do festival tem um significado enorme, especialmente por ser no ano em que a banda completa 35 anos de existência. “É a prova de que o metal feito aqui (no Brasil) tem força, história e relevância”.
Pedido antigo
Nos comentários da publicação que anunciou a reunião do Angra com os antigos membros, fãs demonstraram seu entusiasmo após anos de pedidos para que os músicos se reunissem em uma apresentação.
Edu Falaschi e Aquiles Priester entraram no Angra em 2001, ocasião na qual a banda passou por uma divisão após o vocalista André Matos (1971-2019), o baixista Luis Mariutti e Ricardo Confessori saírem do grupo, vindo a formar a banda Shaman. Até a separação dos músicos, Angra era uma das bandas mais promissoras da cena do metal, tendo lançado álbuns de sucesso dentro e fora do Brasil, como “Angels Cry” e “Holy Land”.
Mesmo com a pressão de entrar em uma banda já consagrada, Edu e Aquiles, junto de Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt e do baixista Felipe Andreoli, marcaram uma nova fase igualmente promissora do Angra, na qual saíram álbuns renomados, em especial “Rebirth” e “Temple of Shadows”.
Desta formação, os únicos que seguem na banda até os dias de hoje são Felipe e Rafael - que também é o único fundador remanescente. O primeiro a sair foi Aquiles, em 2007, seguido por Edu, em 2012. Os dois músicos tiveram saídas turbulentas, que culminaram em brigas com Rafael Bittencourt e que parecem ter sido superadas após anos de desavenças.
Kiko Loureiro, por sua vez, se despediu do Angra sem brigas, após ter sido convidado para assumir a guitarra da banda norte-americana Megadeth, onde permaneceu de 2015 a 2023.
Atualmente, além de Rafael e Felipe, o Angra é formado pelo baterista Bruno Valverde, pelo guitarrista Marcelo Barbosa e pelo vocalista Fabio Lione.
Lineup do Bangers Open Air
Sábado (25/4)
-
Twisted Sister
-
In Flames
-
Black Label Society
-
Killswitch Engage
-
Jinjer
-
Fear Factory
-
Evergrey
-
Tankard
-
AMH
-
Onslaught
-
Feuerschwanz
-
Crypta (BR)
-
Violator (BR)
-
Lucifer
-
Korzus (BR)
-
Overdose (BR)
-
Hangar (BR)
-
Seven Spires
-
Marenna (BR)
Domingo (26/4)
-
Within Temptation
-
Smith/Kotzen
-
Winger
-
Amaranthe
-
Nevermore
-
Primal Fear
-
Eluveitie
-
Dirkschneider
-
Crazy Lixx
-
Roy Khan
-
Project46 (BR)
-
Visions of Atlantis
-
Noturnall (BR)
-
Cobra Spell
-
Silver Dust
-
Trovão (BR)
-
Malvada (BR)
-
Paradise in Flames (BR)
-
Chaos Synopsis (BR)
-
Clash Bulldog's (BR)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia