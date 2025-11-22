Assine
overlay
Início Cultura
PAZ NO HEAVY METAL

Angra anuncia show com ex-membros após anos de brigas e separação

Banda de metal brasileira será headliner em um dos dias do festival Bangers Open Air, marcado para abril de 2026, em São Paulo (SP)

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
22/11/2025 23:07

compartilhe

SIGA
x
Banda de heavy metal brasileira Angra será headliner em um dos dias do festival Bangers Open Air
Banda de heavy metal brasileira Angra será headliner de um dos dias do festival Bangers Open Air crédito: Divulgação/Angra

A banda de heavy metal brasileira Angra realizará um show no festival Bangers Open Air, em abril do ano que vem, com ex-membros da clássica formação dos álbuns “Rebirth” e “Temple of Shadows”. O guitarrista Kiko Loureiro, o vocalista Edu Falaschi e o baterista Aquiles Priester se juntarão aos membros atuais da banda na apresentação, marcada para o domingo (26/4), segundo dia do festival.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reunião dos músicos é um pedido antigo dos fãs do Angra e sela a união após anos de brigas e separação entre membros da antiga e da atual formação. (Ingressos podem ser comprados no site oficial do festival).

Leia Mais

Esta será a quarta edição do Bangers Open Air - desta vez no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP). O festival confirmou, até o momento, 40 atrações, entre bandas internacionais e brasileiras, divididas em dois dias (confira a lista completa das bandas abaixo).

No domingo, o Angra será o headliner, o que, para a organização do festival, é um marco histórico para o heavy metal brasileiro. “No ano em que um festival nacional de metal alcança sua quarta edição, feito inédito no país, esse encontro consagra a força, a trajetória e a relevância da música produzida aqui”, publicou o Bangers Open Air numa rede social.

O Angra, por sua vez, destacou que ter sido escolhido headliner do festival tem um significado enorme, especialmente por ser no ano em que a banda completa 35 anos de existência. “É a prova de que o metal feito aqui (no Brasil) tem força, história e relevância”.

Pedido antigo

Nos comentários da publicação que anunciou a reunião do Angra com os antigos membros, fãs demonstraram seu entusiasmo após anos de pedidos para que os músicos se reunissem em uma apresentação.

Edu Falaschi e Aquiles Priester entraram no Angra em 2001, ocasião na qual a banda passou por uma divisão após o vocalista André Matos (1971-2019), o baixista Luis Mariutti e Ricardo Confessori saírem do grupo, vindo a formar a banda Shaman. Até a separação dos músicos, Angra era uma das bandas mais promissoras da cena do metal, tendo lançado álbuns de sucesso dentro e fora do Brasil, como “Angels Cry” e “Holy Land”.

Mesmo com a pressão de entrar em uma banda já consagrada, Edu e Aquiles, junto de Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt e do baixista Felipe Andreoli, marcaram uma nova fase igualmente promissora do Angra, na qual saíram álbuns renomados, em especial “Rebirth” e “Temple of Shadows”.

Desta formação, os únicos que seguem na banda até os dias de hoje são Felipe e Rafael - que também é o único fundador remanescente. O primeiro a sair foi Aquiles, em 2007, seguido por Edu, em 2012. Os dois músicos tiveram saídas turbulentas, que culminaram em brigas com Rafael Bittencourt e que parecem ter sido superadas após anos de desavenças.

Kiko Loureiro, por sua vez, se despediu do Angra sem brigas, após ter sido convidado para assumir a guitarra da banda norte-americana Megadeth, onde permaneceu de 2015 a 2023.

Atualmente, além de Rafael e Felipe, o Angra é formado pelo baterista Bruno Valverde, pelo guitarrista Marcelo Barbosa e pelo vocalista Fabio Lione.

Lineup do Bangers Open Air

Sábado (25/4)

  • Twisted Sister

  • In Flames

  • Black Label Society

  • Killswitch Engage

  • Jinjer

  • Fear Factory

  • Evergrey

  • Tankard

  • AMH

  • Onslaught

  • Feuerschwanz

  • Crypta (BR)

  • Violator (BR)

  • Lucifer

  • Korzus (BR)

  • Overdose (BR)

  • Hangar (BR)

  • Seven Spires

  • Marenna (BR)

Domingo (26/4)

  • Within Temptation

  • Smith/Kotzen

  • Winger

  • Amaranthe 

  • Nevermore

  • Primal Fear

  • Eluveitie

  • Dirkschneider 

  • Crazy Lixx

  • Roy Khan

  • Project46 (BR)

  • Visions of Atlantis

  • Noturnall (BR)

  • Cobra Spell

  • Silver Dust

  • Trovão (BR)

  • Malvada (BR)

  • Paradise in Flames (BR)

  • Chaos Synopsis (BR)

  • Clash Bulldog's (BR)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

angra heavy-metal metal musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay