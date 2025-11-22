Duelo Nacional de MCs reúne 32 rappers neste fim de semana em BH



Trinta e dois rappers, representando todas as regiões do Brasil, participam do Duelo de MCs Nacional 2025, neste sábado e domingo (22 e 23/11), em Belo Horizonte. O palco das batalhas de rimas será o Viaduto Santa Tereza, no Centro, símbolo da potência da cultura de rua brasileira.

Com entrada franca e a partir das 16h, nos dois dias, o evento completa 18 anos como uma das manifestações mais importantes do hip-hop brasileiro.



“O Duelo Nacional é um movimento que conecta gerações e principalmente batalhas de diferentes territórios e vozes de todo o país”, afirma Pedro Valentim, produtor da Família de Rua, coletivo mineiro à frente do evento.



A primeira etapa, neste sábado, vai selecionar os 16 finalistas. A segunda rodada, no domingo, terá as oitavas, quartas, semifinal e finalíssima do Duelo. Serão distribuídos R$ 70 mil em prêmios.



Foram classificados Rank (PB), Frajola (TO), Snart (CE), Neto (RR), J Black (SC), Miliano (MS), Onze (AL), JBthoven (SE), Lorran (MG), Japa (BA), Cigano (MT), Pedog (DF), Hope (AM), Ryan (PR), Geovane (GO), João Vega (RJ), Barreto (SP), Frizzy (RN), Épico (MA), Ivo (AP), 21 (AC), HC (RO), Vitu (PE), Felinho Nordestino (PI), LD (RS), Robbzin (ES), Bobby Midya (PA), Wad (MG), Kire (AL), MT (RJ), Tony (PA) e Stash (PB).



O comando do Duelo estará a cargo da MC Colombiana e do rapper Monge, com apoio do DJ LB. O júri técnico vai contar com nomes consagrados do freestyle: Alanssa (BA), Allan Freestyle (RJ), Jhon MC (DF) e Kamila (SP).

Improviso no CCBB



Além do Duelo, o coletivo Família de Rua promove o projeto Movimento Improviso 2025, mostra cultural em cartaz até 1º de dezembro no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site e na bilheteria do CCBB-BH.



Neste sábado (22/11), às 18h, vão se apresentar os rappers Vinijoe e Renegado, no Teatro 2. Domingo (23/11), o “Baile Black – Vem dançar com as damas do soul” vai das 17h às 18h30. Segunda-feira (24/11), às 19h, Spike MC sobe ao palco do CCBB-BH.



O Duelo de MCs Nacional é realizado pelo coletivo Família de Rua por meio da Fundação Nacional de Artes e emenda parlamentar do deputado federal Patrus Ananias, com apoio da Xeque Mate Bebidas.

O evento faz parte da agenda do Festival de Arte Negra (FAN BH), realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Instituto Periférico.





DUELO DE MCS NACIONAL 2025



Neste sábado e domingo (22 e 23/11), a partir das 16h, embaixo do Viaduto Santa Tereza, Centro. Entrada franca. Transmissão ao vivo no Canal Família de Rua no YouTube, a partir das 15h. Informações no Instagram (@duelonacional e @familiaderua).





MOVIMENTO IMPROVISO 2025



Até 1º de dezembro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Entrada franca. A programação completa está disponível no site do CCBB-BH.





