Assine
overlay
Início Cultura
HIP-HOP

Duelo Nacional de MCs reúne 32 rappers neste fim de semana em BH

Evento será realizado neste sábado e domingo (22 e 23/11), embaixo do Viaduto Santa Tereza, no Centro. Batalhas começam às 16h

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/11/2025 00:00 - atualizado em 21/11/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Rapper Colombiana está de lado, segurando o microfone e cantando, no palco do Duelo de MCs, ao fundo se vê multidão na plateia
A rapper Colombiana volta ao palco do Viaduto Santa Tereza, neste fim de semana, para comandar o Duelo Nacional de MCs crédito: Cadu Passos/divulgação


Trinta e dois rappers, representando todas as regiões do Brasil, participam do Duelo de MCs Nacional 2025, neste sábado e domingo (22 e 23/11), em Belo Horizonte. O palco das batalhas de rimas será o Viaduto Santa Tereza, no Centro, símbolo da potência da cultura de rua brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com entrada franca e a partir das 16h, nos dois dias, o evento completa 18 anos como uma das manifestações mais importantes do hip-hop brasileiro.

 
“O Duelo Nacional é um movimento que conecta gerações e principalmente batalhas de diferentes territórios e vozes de todo o país”, afirma Pedro Valentim, produtor da Família de Rua, coletivo mineiro à frente do evento.

Leia Mais


A primeira etapa, neste sábado, vai selecionar os 16 finalistas. A segunda rodada, no domingo, terá as oitavas, quartas, semifinal e finalíssima do Duelo. Serão distribuídos R$ 70 mil em prêmios.


Foram classificados Rank (PB), Frajola (TO), Snart (CE), Neto (RR), J Black (SC), Miliano (MS), Onze (AL), JBthoven (SE), Lorran (MG), Japa (BA), Cigano (MT), Pedog (DF), Hope (AM), Ryan (PR), Geovane (GO), João Vega (RJ), Barreto (SP), Frizzy (RN), Épico (MA), Ivo (AP), 21 (AC), HC (RO), Vitu (PE), Felinho Nordestino (PI), LD (RS), Robbzin (ES), Bobby Midya (PA), Wad (MG), Kire (AL), MT (RJ), Tony (PA) e Stash (PB).


O comando do Duelo estará a cargo da MC Colombiana e do rapper Monge, com apoio do DJ LB. O júri técnico vai contar com nomes consagrados do freestyle: Alanssa (BA), Allan Freestyle (RJ), Jhon MC (DF) e Kamila (SP).

Improviso no CCBB


Além do Duelo, o coletivo Família de Rua promove o projeto Movimento Improviso 2025, mostra cultural em cartaz até 1º de dezembro no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site e na bilheteria do CCBB-BH.


Neste sábado (22/11), às 18h, vão se apresentar os rappers Vinijoe e Renegado, no Teatro 2. Domingo (23/11), o “Baile Black – Vem dançar com as damas do soul” vai das 17h às 18h30. Segunda-feira (24/11), às 19h, Spike MC sobe ao palco do CCBB-BH.


O Duelo de MCs Nacional é realizado pelo coletivo Família de Rua por meio da Fundação Nacional de Artes e emenda parlamentar do deputado federal Patrus Ananias, com apoio da Xeque Mate Bebidas. 
O evento faz parte da agenda do Festival de Arte Negra (FAN BH), realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Instituto Periférico.



DUELO DE MCS NACIONAL 2025


Neste sábado e domingo (22 e 23/11), a partir das 16h, embaixo do Viaduto Santa Tereza, Centro. Entrada franca. Transmissão ao vivo no Canal Família de Rua no YouTube, a partir das 15h. Informações no Instagram (@duelonacional e @familiaderua).



MOVIMENTO IMPROVISO 2025


Até 1º de dezembro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Entrada franca. A programação completa está disponível no site do CCBB-BH.


Tópicos relacionados:

duelo-nacional-de-mcs em-belo-horizonte rap

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay