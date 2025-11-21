Festival Cefart começa amanhã e destaca novos talentos

A partir deste fim de semana, começa o tradicional Festival Cefart, do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado (FCS). O evento marca o encerramento das atividades de 2025, com mostras de dança, música, teatro, artes visuais e tecnologia da cena, além de dar início às celebrações dos 55 anos da FCS e dos 40 anos do Cefart, completados em 2026.

“O Cefart representa a diversidade produzida no Palácio das Artes, uma casa para todas as pessoas e para todas as artes”, diz a diretora do centro de formação, Priscilla Fiorini. “A gente traz a diversidade, o frescor da juventude e da formação de novos talentos, com a sensibilização de novas experiências e novos públicos. Sempre valorizando o histórico da casa e sua essência de se reinventar, trazendo acesso e democratização à arte e à cultura”, continua.

Com a mostra “Novas perspectivas: histórias e bastidores”, da Escola de Tecnologia da Cena, neste sábado (22/11) e domingo (23/11), no Teatro João Ceschiatti, a programação gratuita segue até 5 de janeiro.



Na próxima quarta-feira (26/11), às 20h, será apresentado o concerto da Escola de Música, “Afrobrasilidades”, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O repertório, apresentado por mais de 120 alunos, aborda temas eruditos e populares ligados à conexão da música brasileira com a África, a partir de “Jubiabá”, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, e “Mama África”, de Chico César.

De 29 de novembro a 6 de dezembro, a turma da noite do curso técnico de teatro apresenta o espetáculo “Talvez eu tenha aberto meus olhos no escuro e olhado”, às 19h30, no Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias (Cicalt). A peça é inspirada no livro “Só um pouco aqui”, da escritora colombiana María Ospina Pizano. Há também referência ao caso do barco com 400 migrantes que, em 2023, ficou à deriva por 24 horas no Mar Mediterrâneo.



A turma da manhã do curso técnico de teatro vai encenar “Corpo d’água”, em 4 e 5 de dezembro, às 20h, e de 6 a 14 de dezembro, às 19h, no Teatro João Ceschiatti. Inspirada no conto “O afogado mais bonito do mundo”, do colombiano Gabriel García Márquez, a peça aborda a chegada de um corpo no rio de um pequeno povoado, despertando os moradores da rotina.



Encontro na dança

A Escola de Dança realiza dois espetáculos: “Cosmos”, de formatura, e “Todo mundo é um mundo”, de fim de ano, em 9 e 10 de dezembro, respectivamente, às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. De “Todo mundo é um mundo” participam nove turmas da escola, reunindo mais de 130 alunos e trabalhando com equipe de egressos, professores e bailarinos da Cia. de Dança Palácio das Artes.

“Será um encontro muito especial com bailarinos, referências para a escola. Eles trabalham com os estudantes na construção do espetáculo. Celebramos o que já foi a escola, o que ela é hoje e o que vem pela frente”, comenta Priscilla Fiorini.

De 12 de dezembro a 5 de janeiro, estará em cartaz a mostra “Chama – travessia das memórias: arte, ancestralidade e movimento”, nas galerias Pedro Moraleida, Amilcar de Castro e Café do Palácio. A exposição da Escola de Artes Visuais homenageia o artista mineiro Jorge dos Anjos, de 68 anos, cuja obra “Festa” faz parte do acervo do Palácio das Artes. Jorge participará de bate-papo com o público no dia da abertura, das 18h30 às 19h30, no Café do Palácio.



FESTIVAL CEFART

Deste sábado (22/11) a 5 de janeiro. Encerramento das atividades de 2025, com mostras de dança, música, teatro, artes visuais e tecnologia da cena. Entrada franca. A programação completa está disponível no site da Fundação Clóvis Salgado.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro