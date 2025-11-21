'Lótus' está de volta a BH para expor feridas e afetos da mulher negra

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O espetáculo “Lótus”, monólogo interpretado e roteirizado pela atriz mineira Danielle Anatólio, volta ao cartaz em BH, neste sábado e domingo (22 e 23/11), trazendo ao palco do Teatro de Bolso do Sesc Palladium a poética feminina e, especialmente, afetividades e feridas que atravessam a trajetória das mulheres negras.

O monólogo, que estreou em Salvador em 2016, recebeu, em 2018, o Prêmio Leda Maria Martins. A montagem sintetiza uma década de pesquisa de Danielle sobre performatividade negra feminina.



“‘Lótus’ tem nove anos, nasceu quando morei na Bahia, em Salvador. Isso é muito significativo, porque eu estava inserida na cidade mais negra e feminina do Brasil, uma cidade majoritariamente de mulheres negras, o que colaborou para a criação da minha obra”, afirma Danielle.

O espetáculo inclui muito do que a atriz experimentou ao longo da vida. “Como mulher negra, vivenciei o racismo desde a infância. Cresci em BH, sempre observando minhas ancestrais. Sou de uma família matriarcal e sempre ressalto isso, porque falo sobre mulheres na minha obra.”



Para Danielle, o monólogo surge em meio à necessidade de repensar a corporeidade feminina, evidenciando histórias silenciadas pelo patriarcado e pelo racismo estrutural. Em cena, a atriz fala sobre amor, superação, beleza e vida, ao mesmo tempo em que expõe contextos de hipersexualização, solidão e preterimento que marcam a vida afetiva e social de tantas mulheres.



“A obra traz uma crítica em dois pontos: a sexualização do corpo feminino, independentemente de ser mulher negra, cis ou trans. Ela vivencia a sexualização de seu corpo todos os dias, nas esquinas e até mesmo em família. A solidão da mulher negra é outro ponto que cito, tanto na vida social e afetiva quanto na acadêmica. Nós, mulheres negras, experimentamos uma realidade muito específica. Trato disso utilizando a performatividade negra”, explica a atriz.

Danielle interpreta três figuras femininas, a ancestral, a menina e a mulher adulta, fluindo entre o teatro e a dança. O espetáculo conta com a musicalidade afro-mineira, inspirada nos tambores do congado, com percussão ao vivo que remete ao barravento de Iansã e ao ijexá de Oxum.



A atriz incentiva a participação do público, o que pode alterar a dinâmica da cena. “O jogo cênico é performático. Enquanto o público me traz respostas, vou construindo a cena com base no que estão dizendo. Nunca sei o que vai vir”, explica.



Para a artista, a interação com a plateia, especialmente com as mulheres, cria um espaço de reconhecimento mútuo. “Elas escutam a mim pelo texto, pela dramaturgia; eu as escuto falando de suas vivências. A gente percebe pontos em comum: assédio, desrespeito, escárnio. Vemos este ponto em comum e a força que surge ali, embora estejamos tratando de dores.”



Diálogos

O espetáculo também se constrói a partir do diálogo com autoras negras da literatura brasileira. Danielle explica que, ao iniciar a dramaturgia, buscou referenciar mulheres que abriram caminhos.

“Em 2016, quando comecei o ‘Lótus’, passei a mencionar escritoras. Já referenciei Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, porque minha dramaturgia é de escrevivência, então preciso citar a Conceição porque ela que nos pauta isso enquanto escritora.”



Quase uma década após a estreia, Danielle observa que hoje há maior abertura para discutir a solidão da mulher negra e a sexualização de seus corpos. Ainda assim, ressalta que violências persistem. “É sempre algo levado à sexualização: ‘eu me sinto objetificada’, ‘sou tratada como alguém à mercê do homem’”, relata.

Em contrapartida, a atriz identifica transformações importantes na forma como as mulheres lidam com suas próprias histórias. “Aprendi que estar sozinha é liberdade, e não solidão”, conclui, citando um trecho de “Lótus”.



“LÓTUS”

Com Danielle Anatólio. Neste sábado (22/11), às 20h, e domingo (23/11), às 19h. Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Inteira: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla.



