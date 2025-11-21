Assine
overlay
Início Cultura
Violência

Psicanalista Mônica Januzzi participa de debate sobre feminicídio na AML

Professora da PUC Minas fala da relação entre assassinato de mulheres e romantização do amor, nesta sexta (21/11), na Academia Mineira de Letras

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
21/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Psicanalista Mônica Januzzi olha para a câmera
Psicanalista Mônica Januzzi diz que o amor romântico tem presença constante no cenário da violência contra a mulher crédito: Acervo Pessoal

Excepcionalmente neste mês de novembro, a edição do projeto Sábados Feministas, na Academia Mineira de Letras (AML), será realizada nesta sexta-feira (21/11). Criado em março do ano passado, o ciclo promove reflexões sobre questões ligadas às mulheres. Inicialmente pensada como um conjunto de oito palestras, a iniciativa se tornou parte fixa da programação da AML. A coordenação é de Mirian Chrystus, integrante do movimento feminista Quem Ama Não Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A edição de hoje (21/11), no auditório da AML, recebe a pesquisadora, psicanalista Mônica Januzzi, professora da PUC Minas, para abordar o tema “Romantismo e feminicídio à brasileira: quem ama mata?”.

Mônica vai apresentar o trabalho coordenado por ela, desenvolvido por um grupo de pesquisa da pós-graduação da PUC Minas. Em suas investigações, a psicanalista ouviu mulheres sobreviventes de tentativas de feminicídio. A ideia, explica, “é discutir a presença constante do amor romântico na cena da violência de gênero”.

Leia Mais

O Brasil é o quinto país com o maior número de feminicídios no mundo, e o discurso amoroso frequentemente surge como justificativa para o crime.

Mônica Januzzi lembra que o maior índice de violência ocorre nas relações íntimas, “através de pessoas próximas, afetuosamente próximas da mulher, da menina, da adolescente”. Segundo ela, essas relações são muitas vezes confundidas com amor, cuidado e proteção.

Mesmo quando reconhecem a violência, muitas vítimas incorporam a ideia de que precisam suportá-la “por serem mulheres”, enquanto os agressores frequentemente afirmam agir “por amor”. “Quem está sendo amado aí, na verdade? É a mulher ou ele próprio?”, questiona a psicanalista.

Freud e Lacan

No encontro de hoje, Mônica explicará como a psicanálise lida com a relação amorosa. “Vou tentar mostrar um pouco como a psicanálise pensa o amor, o que é o amor para a psicanálise”, afirma. Nesse contexto, explica, trata-se do “amor mais narcísico, muito egóico, sustentado por um ideal masculino normativo”. A pesquisadora recorrerá a Freud e Lacan para aprofundar essa reflexão.

O grupo coordenado pela professora publicou dois artigos e trabalha agora na finalização de um livro. Para a pesquisadora da PUC, participar do debate na AML é uma forma de fazer o conhecimento acadêmico circular.

Mulheres fazem protesto na Praça Sete, em Belo Horizonte, contra a cultura do estupro
Mulheres fazem protesto na Praça Sete, em Belo Horizonte, contra a cultura do estupro Túlio Santos/EM/D.A Press

Além da produção intelectual, o grupo identificou a importância de atuar de forma direta com as mulheres. Ou seja, não apenas escutá-las, mas também intervir de alguma maneira, eixo que orienta a presença de Mônica Januzzi no projeto Sábados Feministas.

SÁBADOS FEMINISTAS


Debate com a psicanalista Mônica Januzzi. Excepcionalmente nesta sexta-feira (21/11), às 19h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). Entrada franca.

Tópicos relacionados:

academia-mineira-de-letras amor feminicidio violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay