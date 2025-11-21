Feira Artesania volta ao Mercado Novo no fim de semana

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A 28ª edição da feira Artesania do Papel promove o trabalho de mulheres que encontram na arte e no artesanato uma forma de renda, autonomia e expressão. Neste sábado e domingo (22 e 23/11), 60 expositores exibem produtos em papel, cerâmica e madeira no terceiro andar do Mercado Novo.

A feira surgiu em 2003, idealizada por Vera Queiroz, desenhista, gravadora e papeleira que morreu em 2022. Por muitos anos, Artesania foi realizada nos mercados de Santa Tereza e do Cruzeiro.

Após a morte de Vera, o evento retornou em 2024 com duas edições anuais no Mercado Novo, homenageando a trajetória de sua fundadora.

Lúcia Dias, uma das organizadoras da feira, afirma que a mudança para o Mercado Novo representa um novo ciclo. “O ramo do papel era muito pequeno para aquele espaço tão grande, então abrimos para a cerâmica e convidamos amigas ceramistas para participar. Na edição seguinte, incluímos produtos com madeira”, ela recorda.

A marca registrada do evento é o uso de materiais naturais como papel, fibra e barro. “A seleção de expositores é baseada no trabalho de cada um. Buscamos encadernadores que tenham trabalhos autorais em papel. Queremos produtos com qualidade, bom gosto e algo a mais, um toque de personalidade do artista. Isso também vale para a cerâmica e a madeira, são trabalhos originais, nada de artesanato comum”, explica Lúcia Dias.

O evento é organizado também pela multiartista Heloísa Trindade e pela encadernadora Márcia Meyer. “A feira representa muito para nós, pois é um encontro, um local onde os artistas podem expor o que produzem. Sou artesã, sou artista, a Márcia e a Heloísa também. Somos nós cuidando de nosso próprio trabalho”, reforça Lúcia.

Desde a mudança de local, o público aumentou significativamente, afirma a papeleira, destacando a relevância do Mercado Novo. “O espaço atrai muitas pessoas que gostam do feito à mão, do autoral. Elas buscam isso e encontram na Artesania”, conclui.

ARTESANIA DO PAPEL



Mercado Novo, Avenida Olegário Maciel, 714, Centro. Sábado (22/11), das 10h às 19h, e domingo (23/11), das 10h às 17h. Entrada franca.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria