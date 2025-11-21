Show do grupo Casaleão aposta na magia da música dos filmes da Disney

Com repertório voltado para trilhas de filmes da Disney, o grupo Casaleão se apresenta sábado e domingo (22 e 23/11), às 19h, no Teatro Francisco Nunes. O show “Era uma vez... Jazz concert” reúne Carolina Claret (voz), Leonardo Clementine (guitarra), Ighor Bastos (piano), Bruna Guimarães (violoncelo) e Pablo Campos (bateria).

Com arranjos de Leonardo Clementine, a proposta do Casaleão é criar atmosfera de encantamento e nostalgia ligada às memórias sonoras do público. “Não é show voltado apenas para crianças, mas para a criança interior que vive em cada adulto. É claro que a garotada será muito bem-vinda”, avisa Carolina Claret.

O repertório, com 20 canções, traz temas de “Cinderela”, “A Bela e a Fera” e “A Pequena Sereia”, entre outros filmes. “A gente criou arranjos com paginação jazzística, muitos pot-pourris e surpresas”, diz ela.

“Teremos piano, baixo, bateria, violoncelo, alguns instrumentos de sopro tocados pelo Leonardo, que também tocará guitarra. Além dos vocais, vou ficar com a percussão”, detalha.

Nostalgia

Carolina promete momentos especiais neste fim de semana. “Quero convidar o público para redescobrir canções que marcaram gerações, com temas que remetem às savanas africanas, ao fundo do mar e às noites da Arábia. Nosso desejo é de que as pessoas saiam do teatro maravilhadas, revivendo a magia que as trilhas de cinema sempre proporcionaram.”

Criado há 20 anos por Carolina Claret e Leonardo Clementine, o Casaleão pode adotar o formato de trio, quarteto ou quinteto, dependendo do projeto em cartaz. O registro do show de domingo será postado no YouTube e nas plataformas digitais.

“Temos algumas músicas autorais, pois Leonardo é compositor formado pela UFMG e já ganhou concursos de composição. Ano passado, a Orquestra Petrobras interpretou uma peça dele, com regência do maestro Isaac Karabtchevsky”, conta ela.

Carolina Claret canta desde criança. Formada em psicologia, hoje vive de música. Ela fez parte da banda Nem Secos Nem Molhados e integrou o coral Ars Nova.

“ERA UMA VEZ... JAZZ CONCERT”



Show do grupo Casaleão. Sábado e domingo (22 e 23/11), às 19h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES EM BH

>>>CURTAS-METRAGENS

A Mostra Glee de Curtas ficará em cartaz nesta sexta-feira (21/11), às 19h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 277, 7º andar, Centro). A programação conta com filmes premiados do diretor Vinicius de Castro. “Um amigo na noite” acompanha a jornada de um homem solitário pelas ruas da cidade grande, seguido por um cachorro. “Os pedais de Pedro” conta a história de um garoto de 10 anos que encontra esperança, em meio à infância conturbada, na paixão por bicicletas. Entrada franca, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.



>>>BLUES NA PRAÇA

O projeto BH Cult promove a última edição deste ano do projeto Blues na Praça, sábado (22/11), a partir das 12h, na Praça Alaska, no Sion. Vão se apresentar os alunos da Escola AvantGarde e a banda Soul Mine. O encerramento, às 17h30, ficará a cargo do grupo Sunshine Woman Blues. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>>“SOMOS TODOS DIFERENTES”

Oitenta artistas surdos, cegos e autistas, a maioria crianças, subirão ao palco do Teatro Feluma, no sábado (22/11), às 19h, para apresentar o espetáculo “Somos todos diferentes”. Alunos de violão de Wéberty Marliére interpretarão nove músicas, seguidos por 40 dançarinos e dançarinas. O evento, que faz parte do projeto Céu e Terra, marca a volta da bailarina Wilmara, após hiato de seis anos motivado por problemas de saúde. O teatro fica na Alameda Ezequiel Dias, 277, 7º andar, Centro. Entrada franca.