Vinijoe lança o videoclipe 'Quando o samba acabar'

Rap, samba e detroit, subgênero do trap, dialogam sob o tempero da batucada mineira em 'Quando o samba acabar', novo clipe do cantor e compositor belo-horizontino Vinijoe, talento musical do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital.

Aliás, a “quebrada” de Belo Horizonte é cenário do vídeo, com Vinijoe sentado no bar ao lado dos amigos e cantando lá do alto de sua comunidade, tendo a cidade ao fundo.

Renegado e Mariana Cavanellas participam do clipe, que, segundo Vinijoe, é um convite para que amantes do rap curtam o samba e fãs do samba descubram as batidas do hip-hop.

Túlio Cipó dirigiu 'Quando o samba acabar'. O videomaker trabalhou com Djonga, MC Hariel e A Quadrilha. Lançado no canal oficial de Vinijoe no YouTube, o clipe está disponível nas plataformas digitais.