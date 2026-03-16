Tânia Maria manda recado para Wagner Moura após o Oscar

A atriz Tânia Maria, que contracena com Wagner Moura em "O agente secreto", usou as redes sociais nesse domingo (15/3) para enviar uma mensagem de apoio ao colega depois do encerramento da cerimônia do Oscar. Em vídeo publicado logo após o evento, ela minimizou a derrota e declarou que o ator já tem a maior conquista possível aos olhos dela.

"Wagner, meu filho, não se avexe com isso não, você já ganhou meu coração, melhor do que esse prêmio não existe não", disse Tânia na gravação.

Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho agradeceu aos brasileiros pelo apoio: "Obrigado Brasil e cinefilia mundo a fora".

Elogio ao vencedor, mas "o molho é do baiano"

A atriz também se referiu à vitória de Michael B. Jordan na categoria de Melhor Ator. Sem mágoa pelo resultado, ela parabenizou o americano, mas fez questão de destacar a identidade baiana de Wagner com bom humor: "Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano."

No vídeo, Tânia reforçou que nenhum troféu supera o que o ator já representa para ela e ressaltou o orgulho pela trajetória de Moura, independentemente do resultado na premiação.

Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.

No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.

Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória. Reprodução de vídeo Youtube Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura. Reprodução de vídeo “Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson. Divulgação Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes. Divulgação Michael B. Jordan também havia vencido o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. E ainda o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros. Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original. Divulgação/Warner Bros. Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”. Reprodução Instagram /@michaelbjordan No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”. Divulgação Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex. Divulgação No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. Divulgação Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone. Divulgação Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago. Divulgação Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria. Divulgação No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger. Divulgação Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional. Divulgação Voltar Próximo

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