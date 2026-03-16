Wagner Moura é chamado de 'gostoso' no Oscar 2026 e viraliza na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A presença de Wagner Moura na cerimônia doOscar, nesse domingo (15/3), agradou aos olhos de várias pessoas ao redor do mundo. Indicado ao prêmio de Melhor Ator pela performance em “O agente secreto”, o brasileiro virou assunto entre pessoas da plateia e nas redes sociais após receber elogios entusiasmados, incluindo comentários que o chamavam de “gostoso”.

Lol this just happened again at the Oscars https://t.co/WIuKS1Z0VP — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 16, 2026

O episódio foi relatado pelo jornalista Kyle Buchanan, repórter de cinema do The New York Times, que acompanhava a cerimônia diretamente do Dolby Theatre, em Hollywood. Em uma publicação nas redes sociais, Buchanan contou que ouviu pessoas na plateia comentando sobre a aparência do ator brasileiro.

O jornalista também relembrou um episódio semelhante durante o Producers Guild of America Awards, quando uma mulher na plateia teria murmurado “Ele é muito gostoso” ao ver Moura no evento. Ao comentar a situação no Oscar, ele brincou: “Isso aconteceu de novo”.

O relato rapidamente repercutiu nas redes sociais, com fãs fazendo comentários divertidos em várias línguas. “Desculpe, era eu, sentada no meu sofá na Austrália. Não achei que estivesse falando tão alto”, escreveu um perfil.

“Para ser sincera, não achei que você pudesse me ouvir, já que estou aqui em Singapura”, disse outro. “Para ser justa, olha que material lindo!”, pontuou um terceiro.

“É o cachorro mais gostoso desse Oscar”, brincou um brasileiro, fazendo referência à frase “você é a cachorra mais burra desse calçadão”, dita por Olavo, personagem interpretado por Moura na novela “Paraíso tropical”.

Outros comentários em inglês também circularam nas redes, destacando a aparência do ator. “Será que podem dar um Oscar especial para o Wagner Moura só por ele ser gato?”, pediu um internauta.

“Só dizendo, as pessoas não falam o suficiente sobre o quão gato o Wagner Moura é”, disse outro. “Dêem um prêmio para o Wagner Moura só por ele ser gostoso pra caramba”, sugeriu um terceiro.

Veja mais comentários:

Wagner Moura is so fucking hot I get stupider when I look at him — saskatchewan potato utility (@sbirlios) March 16, 2026

i love all the tweets on my timeline talking about how hot wagner moura is cause… #yeah — leah (@shortnsevered) March 16, 2026

wagner moura is so hot — may / pitt s2 spoilers (@mxywatches) March 16, 2026