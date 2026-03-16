Wagner Moura diz sentir alívio com o fim da temporada de premiações
Aor disse que seu primeiro Oscar foi "uma boa experiência" e que na noite de domingo (15/3) se sentiu "no topo da montanha", em entrevista à Variety
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Após o Oscar 2026, Wagner Moura afirmou estar aliviado com o encerramento da longa temporada de divulgação internacional de "O agente secreto", embora tenha destacado que participar da premiação foi uma experiência marcante.
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O baiano comentou sobre a maratona de eventos e entrevistas ao redor do mundo durante a campanha do filme. Ao falar sobre a cerimônia, avaliou de forma positiva sua primeira participação no prêmio. "Foi ótimo, realmente muito bom, foi meu primeiro Oscar e foi uma boa experiência", disse, em entrevista à Variety.
Em seguida, o jornalista perguntou ao ator se ele estava aliviado pela temporada internacional do longa ter acabado. "Sim, absolutamente. Eu penso que nós subimos uma montanha muito linda e hoje nós estávamos no topo dela e isso foi ótimo", disse.
Durante a conversa, Wagner ainda foi questionado sobre o calendário da premiação e se ele acreditava que o Oscar deveria voltar a ser realizado em fevereiro. O ator respondeu inicialmente que não sabia como era a tradição da data.
O repórter replicou que, durante anos, ocorria no segundo mês do ano e que era uma boa coisa. "Sim! [Não ser em fevereiro] estende a campanha por muito tempo. Então, sim, definitivamente [eu prefiro] fevereiro", afirmou.
"Tem outra coisa também, é interessante, porque você vê alguns filmes terem um momento, dependendo do quão longo suas campanhas duram, as coisas podem mudar, é muito interessante. Estou aprendendo muito sobre campanhas", concluiu o ator bem-humorado.
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"O agente secreto" foi o principal representante brasileiro nesta edição do Oscar, com quatro indicações: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (para Wagner), Melhor Filme e Melhor Direção de Elenco. Apesar da presença em categorias importantes, o longa terminou a premiação sem conquistar estatuetas.