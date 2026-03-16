"Estávamos no topo da montanha", diz Wagner Moura sobre o Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura comentou a experiência de participar pela primeira vez da cerimônia do Oscar 2026, realizada no domingo (15/6), em Los Angeles, nos Estados Unidos, marcando o encerramento da temporada de premiações do filme “O agente secreto”. Mesmo sem conquistar estatuetas, o ator baiano avaliou de forma positiva a experiência.

Wagner Moura says that his first #Oscars was “a great experience,” but he’s relieved that award season is over. pic.twitter.com/gV9pfSjdrs — Variety (@Variety) March 16, 2026

Em entrevista à revista Variety, na festa promovida pela publicação após a cerimônia, Moura destacou a importância da jornada até a premiação. “Foi ótimo. Foi realmente ótimo. Foi meu primeiro Oscar. Uma experiência ótima”, afirmou o ator.

Moura disse à revista que agora se sente aliviado após a intensa campanha de divulgação do filme durante a temporada de premiações. E celebrou o caminho percorrido ao lado da equipe do longa. “Sim, totalmente. Eu me senti subindo uma montanha muito alta. Hoje estávamos no topo dessa montanha. Isso foi incrível”, comentou.

Apesar da grande expectativa do público brasileiro, “O Agente Secreto” acabou deixando o Oscar sem nenhuma das quatro estatuetas às quais concorria: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, com o Wagner Moura. Ainda assim, o longa encerra a temporada com um histórico expressivo, acumulando mais de 60 premiações internacionais.

Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a Cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o Cinema! — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) March 16, 2026

Nas redes sociais, o diretor Kleber Mendonça Filho agradeceu o apoio do público brasileiro durante a campanha do filme e destacou a mobilização em torno do cinema nacional. “Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a Cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o cinema! [...] Obrigado Brasil. Pronto para o próximo”, escreveu o diretor na rede social X.