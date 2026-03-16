Oscar: Jimmy Kimmel sugere que Trump está triste por 'Melania' não disputar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Oscar, realizado nesse domingo (15/3), em Los Angeles, o apresentador Jimmy Kimmel teve uma das poucas falas políticas da festa ao apresentar a categoria de melhor curta-metragem documental. Seu talk show, um dos mais importantes dos Estados Unidos, foi suspenso no ano passado após ele ele comentar a morte do ativista de direita Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel takes swipe at Donald Trump at the #Oscars: “Oh man, is he going to be mad that his wife wasn’t nominated for this” pic.twitter.com/h3WUfWAFy7 — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026





"Como vocês sabem, há alguns países com líderes que não apoiam a liberdade de expressão. Eu não tenho autorização para dizer quais. Vamos só mencionar a Coreia do Norte e a CBS", disse ele, citando a emissora que encerrou de forma abrupta o programa de TV de Stephen Colbert, também desafeto do presidente Donald Trump.

Depois, ao apresentar os indicados a melhor documentário em longa-metragem, Kimmel sugeriu que Trump estaria aborrecido por "Melania", documentário sobre a primeira-dama americana, não ter sido lembrado na premiação. "Ele vai ficar bravo que a mulher dele não foi indicada nesta categoria."

O vencedor foi "Um Zé Ninguém Contra Putin", que estreia no Brasil em 26 de março. A produção estará disponível na plataforma de streaming Filmelier+.

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