Oscar: Jimmy Kimmel sugere que Trump está triste por 'Melania' não disputar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Oscar, realizado nesse domingo (15/3), em Los Angeles, o apresentador Jimmy Kimmel teve uma das poucas falas políticas da festa ao apresentar a categoria de melhor curta-metragem documental. Seu talk show, um dos mais importantes dos Estados Unidos, foi suspenso no ano passado após ele ele comentar a morte do ativista de direita Charlie Kirk.
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"Como vocês sabem, há alguns países com líderes que não apoiam a liberdade de expressão. Eu não tenho autorização para dizer quais. Vamos só mencionar a Coreia do Norte e a CBS", disse ele, citando a emissora que encerrou de forma abrupta o programa de TV de Stephen Colbert, também desafeto do presidente Donald Trump.
Depois, ao apresentar os indicados a melhor documentário em longa-metragem, Kimmel sugeriu que Trump estaria aborrecido por "Melania", documentário sobre a primeira-dama americana, não ter sido lembrado na premiação. "Ele vai ficar bravo que a mulher dele não foi indicada nesta categoria."
O vencedor foi "Um Zé Ninguém Contra Putin", que estreia no Brasil em 26 de março. A produção estará disponível na plataforma de streaming Filmelier+.
Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.
No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.
Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória.
Reprodução de vídeo Youtube
Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura.
Reprodução de vídeo
“Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson.
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Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes.
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Michael B. Jordan também havia vencido o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. E ainda o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.
Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.
Divulgação/Warner Bros.
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”.
Reprodução Instagram /@michaelbjordan
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”.
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Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex.
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No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia.
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Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone.
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Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago.
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Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria.
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No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger.
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Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional.
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