Aliança de Wagner Moura rouba a cena no Oscar 2026: ‘Bem casado’
Casado há 20 anos com a jornalista Sandra Delgado, ator exibiu joia criada especialmente para o casal durante a cerimônia
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A passagem de Wagner Moura pelo Oscar 2026, na noite de domingo (15/3), chamou atenção não apenas pela indicação ao prêmio de Melhor Ator ou por ter apresentado a categoria Melhor Elenco. Um detalhe no visual do ator brasileiro acabou roubando a cena: a aliança de casamento.
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Casado há cerca de 20 anos com a jornalista Sandra Delgado, o ator exibiu a aliança em uma imagem publicada pela organização do Oscar, em que aparece com a mão estendida. O acessório rapidamente virou assunto entre os seguidores.
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Nos comentários da publicação, internautas misturaram elogios ao ator com piadas sobre o tamanho da joia. “O que é a estatueta do Oscar perto dessa aliança”, escreveu uma usuária.
“Derreteu um portão para fazer a aliança”, brincou outro. “OK, Wagner, já entendemos que você é casado”, comentou mais uma pessoa.
Também foram feitas montagens em que a aliança está cada vez maior. “Se eu fosse casada com o Wagner Moura, eu também faria ele usar uma aliança desse tamanho”, disse uma internauta. “Eu usaria uma aliança de chapa de portão se o meu marido fosse o Wagner Moura”, concordou outra.
“O Wagner Moura mostrando a aliança enorme no dedo dele pra deixar bem claro que ele é CASADO!!!!!! Homem sábio”, elogiou um homem.
Veja mais comentários:
ele assim https://t.co/Q3ulhFd7gU pic.twitter.com/QGORmhFPYm— Trostes (@trostes) March 16, 2026
A aliança do Wagner Moura #oscars pic.twitter.com/KId2oZI3Gq— napferreira (@napferreira) March 16, 2026
Wagner Moura usando uma aliança da grossura dos anéis de Saturno lindo de ver— pond a pior whovian (@sherlockds) March 16, 2026
Se derreter a aliança do Wagner Moura da pra fazer um portão https://t.co/3MrSNTv16v— Jay ()- Cozinheira do Cat Cheer (@A_AuroraBoreal) March 16, 2026
não adianta ficar mostrando essa aliança toda hora wagner moura, eu ainda quero dar pra você https://t.co/R3sLq4cRa8— joão (@r0maniaxpascal) March 16, 2026
Joia tem significado especial
A aliança foi criada pelo designer de joias André Lasmar, que explicou que o acessório não é apenas um anel, mas três peças combinadas: dois anéis de prata e um de ouro.
Segundo o designer, os anéis simbolizam momentos importantes da história do casal, como o início do relacionamento entre Wagner e Sandra e também o nascimento do filho mais velho deles, Bem, hoje com 19 anos. O casal também é pai de Salvador, de 15, e José, de 13.
“Sandra e Wagner são amigos da vida. Fiz para eles as alianças de casamento, de ouro, e duas de prata”, disse Lasmar em entrevista à revista Veja São Paulo.
Além da aliança, o designer também criou o broche usado pelo ator durante a cerimônia: um ramo branco preso ao traje. Segundo ele, a peça foi pensada como símbolo de paz. “Criei esse ramo branco pensando na paz, um assunto que se alinha com seu pensamento e amor”, afirmou.
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