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Aliança de Wagner Moura rouba a cena no Oscar 2026: ‘Bem casado’

Casado há 20 anos com a jornalista Sandra Delgado, ator exibiu joia criada especialmente para o casal durante a cerimônia

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/03/2026 11:21

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Aliança de Wagner Moura chamou atenção nas redes sociais
Aliança do ator Wagner Moura chamou atenção de internautas reagiram com memes nas redes sociais crédito: Redes Sociais / Reprodução

A passagem de Wagner Moura pelo Oscar 2026, na noite de domingo (15/3), chamou atenção não apenas pela indicação ao prêmio de Melhor Ator ou por ter apresentado a categoria Melhor Elenco. Um detalhe no visual do ator brasileiro acabou roubando a cena: a aliança de casamento.

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Casado há cerca de 20 anos com a jornalista Sandra Delgado, o ator exibiu a aliança em uma imagem publicada pela organização do Oscar, em que aparece com a mão estendida. O acessório rapidamente virou assunto entre os seguidores.

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Foto de Wagner Moura publicada pelo perfil da Academia chamou atenção pela aliança Sami Drasin / The Academy

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Nos comentários da publicação, internautas misturaram elogios ao ator com piadas sobre o tamanho da joia. “O que é a estatueta do Oscar perto dessa aliança”, escreveu uma usuária.

“Derreteu um portão para fazer a aliança”, brincou outro. “OK, Wagner, já entendemos que você é casado”, comentou mais uma pessoa.

Também foram feitas montagens em que a aliança está cada vez maior. “Se eu fosse casada com o Wagner Moura, eu também faria ele usar uma aliança desse tamanho”, disse uma internauta. “Eu usaria uma aliança de chapa de portão se o meu marido fosse o Wagner Moura”, concordou outra. 

“O Wagner Moura mostrando a aliança enorme no dedo dele pra deixar bem claro que ele é CASADO!!!!!! Homem sábio”, elogiou um homem.

Veja mais comentários:

Joia tem significado especial

A aliança foi criada pelo designer de joias André Lasmar, que explicou que o acessório não é apenas um anel, mas três peças combinadas: dois anéis de prata e um de ouro.

Segundo o designer, os anéis simbolizam momentos importantes da história do casal, como o início do relacionamento entre Wagner e Sandra e também o nascimento do filho mais velho deles, Bem, hoje com 19 anos. O casal também é pai de Salvador, de 15, e José, de 13.

Sandra Delgado e Wagner Moura no Oscar 2026
Sandra Delgado e Wagner Moura no Oscar 2026 EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

“Sandra e Wagner são amigos da vida. Fiz para eles as alianças de casamento, de ouro, e duas de prata”, disse Lasmar em entrevista à revista Veja São Paulo.

Além da aliança, o designer também criou o broche usado pelo ator durante a cerimônia: um ramo branco preso ao traje. Segundo ele, a peça foi pensada como símbolo de paz. “Criei esse ramo branco pensando na paz, um assunto que se alinha com seu pensamento e amor”, afirmou.

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Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
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