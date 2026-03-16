Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sean Penn, vencedor do Oscar, está em Kiev

Publicidade
Carregando...
16/03/2026 09:09

compartilhe

SIGA

O ator americano Sean Penn, que no domingo (15) venceu o terceiro Oscar da carreira, em uma cerimônia à qual não compareceu, está em Kiev para "apoiar a Ucrânia", informou à AFP um funcionário de alto escalão ucraniano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sean Penn "está na Ucrânia, mas é uma visita privada", disse a fonte, acrescentando que o artista "quer apenas apoiar a Ucrânia". 

Segundo ele, Penn deve se reunir ainda nesta segunda-feira com o presidente Volodimir Zelensky. O ator americano codirigiu um documentário elogioso sobre o presidente ucraniano, "Superpower", exibido no Festival de Berlim em 2023.

Uma segunda fonte disse à AFP que o ator planeja inclusive visitar a linha de frente no leste do país.

O ator, um dos principais apoiadores de Kiev em Hollywood, já visitou a Ucrânia em várias ocasiões desde o início da invasão russa em 2022. 

Sean Penn conquistou no domingo seu terceiro Oscar, desta vez de ator coadjuvante por "Uma Batalha Após a Outra", no qual interpreta um militar linha dura.

O americano venceu o Oscar de melhor ator por "Sobre Meninos e Lobos" (2003) e "Milk: A Voz da Igualdade" (2008).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ant/blb/clr/meb/avl/fp

Tópicos relacionados:

cinema conflito eua oscar russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay