Ney Matogrosso pode remarcar shows após morte da mãe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A agenda de shows de Ney Matogrosso pode sofrer alterações após a morte da mãe do artista, Beita de Souza Pereira, na terça-feira (17/3), aos 103 anos. A informação foi confirmada em publicação nas redes sociais do artista.

Em comunicado, a equipe do cantor informou que algumas apresentações poderão ser remarcadas nos próximos dias, mas ainda não há definição sobre quais datas serão afetadas. Segundo a nota, a prioridade neste momento é o recolhimento da família e o respeito ao período de luto.

A próxima apresentação prevista na agenda do artista está marcada para este sábado (21/3), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Os ingressos para o evento já estão esgotados.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a Start, produtora responsável pelo evento, informou que aguarda uma posição oficial da equipe do cantor sobre a realização ou eventual adiamento da apresentação. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento da mãe do artista. Neste momento, aguardamos a informação se ele terá condição ou não de vir fazer o show neste final de semana”, informou a produção.

Segundo a produtora, uma atualização deve ocorrer ainda nesta quarta-feira.

Além do show previsto em Minas Gerais, outras apresentações do cantor estão programadas para as próximas semanas: 2 de abril, em Maringá (PR); 4 de abril, em Londrina (PR); e 8 e 11 de abril, em Porto Alegre. Até o momento, não há confirmação de mudanças nessas datas.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Ney Matogrosso e com o espaço onde ocorreria a apresentação em Juiz de Fora para obter mais detalhes sobre a agenda. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Cantor prestou homenagem à mãe

No Instagram, Ney Matogrosso compartilhou uma mensagem sobre a morte da mãe. No texto, a equipe relatou que Beita vinha sendo cuidada com atenção nos últimos meses.

“A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira, com 103 anos, partiu deste plano depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma”, diz a publicação.

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O comunicado também destacou que ela morava com o cantor e esteve cercada de afeto até os últimos dias. “Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada e hoje ela descansou. Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar”, finalizou.