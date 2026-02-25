Ney Matogrosso expõe figurinos históricos em Santos
-
Muitas delas, aliás, desenhadas por ele. As roupas ajudaram a construir a identidade estética e performática do cantor, conhecido pela ousadia no palco e pela forte presença visual.Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo
-
A entrada é gratuita. Antes de chegar a Santos, a mostra já havia passado pelo Senac de Registro, ampliando o acesso ao acervo histórico do artista.Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo
-
Durante os desfiles do Carnaval do RJ, a Imperatriz Leopoldinense levou à Marquês de Sapucaí uma narrativa centrada na trajetória de Ney Matogrosso, mostrando sua capacidade de se reinventar ao longo das décadas.Foto: Imperatriz Leopoldinense - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
-
O enredo construiu um percurso visual que destacou a quebra de padrões, a teatralidade e a presença de palco que transformaram o cantor em referência de originalidade na música brasileira.Foto: Imperatriz Leopoldinense - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
-
-
As alegorias investiram em formas marcantes e contrastes de cores para simbolizar as várias fases do artista, enquanto as fantasias dialogaram com sua estética ousada e performática.Foto: Imperatriz Leopoldinense - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
-
A evidência de Ney está em alta. A sua cinebiografia, “Homem com H”, com direção de Esmir Filho, narra a trajetória do artista desde a infância e adolescência, permeada pela relação turbulenta com o pai, até a consagração no universo musical.Foto: Divulgação
-
No longa-metragem, o ator JesuÃta Barbosa interpreta Ney Matogrosso. Ele emagreceu 12 quilos e fez aulas de danÃ§a para encarnar o cantor, conhecido pelo vigor que exibe nos palcos.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Um dos grandes intérpretes da música brasileira, Ney de Souza Pereira nasceu em 01/08/1941 na cidade de Bela Vista (MS), próximo à fronteira com o Paraguai. Na adolescência, a relação conturbada com o pai militar fez com que Ney saísse de casa aos 17 anos.Foto: Instagram @neymatogrosso
-
Após servir por dois anos como militar na aeronáutica, um meio de sobreviver, entre Rio de Janeiro e Brasília, Ney Matogrosso chegou a se apresentar como cantor amador e trabalhar com artesanato.Foto: Instagram @neymatogrosso
-
No início dos anos 70, o cantor entrou na banda Secos e Molhados, onde iniciaria a carreira de sucesso que já dura mais de meio século. A banda era liderada por João Ricardo e teve em sua formação mais famosa Ney Matogrosso e Gerson Conrad.Foto: Reprodução da Revista Trip
-
-
Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo – considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira.Foto: Youtube Canal severinohits
-
O cantor de voz aguda e com o corpo e rosto desenhados, além de adereços e acessórios ousados para a época, ou muitas vezes com pouca roupa, construiu uma persona artística que o acompanharia nas décadas seguintes.Foto: Instagram @neymatogrosso
-
Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos e Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. O álbum traz hits como “Sangue Latino”, “O Vira” e “Rosa de Hiroshima”.Foto: Instagram @neymatogrosso
-
-
O grupo teve vida curta. Logo após o lançamento do segundo álbum, “Flores Astrais”, também com muitos versos de poetas famosos musicados, a banda se desfez. Em especial por divergências de Ney com João Ricardo.Foto: Flickr Carolina Mendonça
-
Ney Matogrosso iniciou, então, a sua carreira solo e lançou seu primeiro álbum em 1974, batizado de “Água do Céu – Pássaro”. Em uma entrevista no programa Altas Horas, em 2019, Ney Matogrosso revelou que na adolescência tinha vergonha da própria voz.Foto: Flickr Grupo Tom Brasil
-
Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como “Pecado” (1977) e “Pescador de Pérolas” (1986).Foto: Reprodução Instagram
-
-
Entre tantas amizades de Ney Matogrosso, uma especial foi com Rita Lee, a Rainha do Rock brasileiro que morreu em 2023. O cantor revelou até que foi o responsável por apresentar a artista ao seu futuro marido, Roberto Carvalho.Foto: Instagram @neymatogrosso