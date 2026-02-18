Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Ney Matogrosso inspira desfile intenso e teatral da Imperatriz no RJ

RF
Redação Flipar
  • <p>O enredo construiu um percurso visual que destacou a quebra de padrões, a teatralidade e a presença de palco que transformaram o cantor em referência de originalidade na música brasileira.</p>

    O enredo construiu um percurso visual que destacou a quebra de padrões, a teatralidade e a presença de palco que transformaram o cantor em referência de originalidade na música brasileira.

     Foto: Imperatriz Leopoldinense - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
  • <p>As alegorias investiram em formas marcantes e contrastes de cores para simbolizar as várias fases do artista, enquanto as fantasias dialogaram com sua estética ousada e performática.</p>

    As alegorias investiram em formas marcantes e contrastes de cores para simbolizar as várias fases do artista, enquanto as fantasias dialogaram com sua estética ousada e performática.

     Foto: Imperatriz Leopoldinense - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
  • <p>A apresentação se firmou como um retrato de personalidade e coragem artística, mostrando a dramaticidade e o impacto visual de Ney para defender seu lugar entre as protagonistas do Carnaval.</p>

    A apresentação se firmou como um retrato de personalidade e coragem artística, mostrando a dramaticidade e o impacto visual de Ney para defender seu lugar entre as protagonistas do Carnaval.

     Foto: Imperatriz Leopoldinense - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda
  • <p>E Ney está em evidência. A sua cinebiografia, “Homem com H”, com direção de Esmir Filho, narra a trajetória do artista desde a infância e adolescência, permeada pela relação turbulenta com o pai, até a consagração no universo musical.</p>

    E Ney está em evidência. A sua cinebiografia, “Homem com H”, com direção de Esmir Filho, narra a trajetória do artista desde a infância e adolescência, permeada pela relação turbulenta com o pai, até a consagração no universo musical.

     Foto: Divulgação
  • <p>No longa-metragem, o ator Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso. Ele emagreceu 12 quilos e fez aulas de dança para encarnar o cantor, conhecido pelo vigor que exibe nos palcos.</p>

    No longa-metragem, o ator Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso. Ele emagreceu 12 quilos e fez aulas de dança para encarnar o cantor, conhecido pelo vigor que exibe nos palcos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2025, Ney lançou um novo álbum nas plataformas digitais. “Canções para um novo mundo”, parceria do consagrado artista com a banda Hecto, tem seis faixas inéditas e conta com a participação especial de Ana Cañas, Frejat e do baterista Will Calhoun.</p>

    Em 2025, Ney lançou um novo álbum nas plataformas digitais. “Canções para um novo mundo”, parceria do consagrado artista com a banda Hecto, tem seis faixas inéditas e conta com a participação especial de Ana Cañas, Frejat e do baterista Will Calhoun.

     Foto: Divulgação/Leo Aversa
  • <p>Um dos grandes intérpretes da história da música brasileira, Ney de Souza Pereira (seu nome de batismo) nasceu em 01/08/1941 na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai.</p>

    Um dos grandes intérpretes da história da música brasileira, Ney de Souza Pereira (seu nome de batismo) nasceu em 01/08/1941 na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
  • <p>Na adolescência, a relação conturbada com o pai, o militar Antonio Matogrosso Pereira, fez com que Ney saísse de casa aos 17 anos.</p>

    Na adolescência, a relação conturbada com o pai, o militar Antonio Matogrosso Pereira, fez com que Ney saísse de casa aos 17 anos.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
  • <p>Após servir por dois anos como militar na aeronáutica, um meio de sobreviver, entre Rio de Janeiro e Brasília, Ney Matogrosso chegou a se apresentar como cantor amador e trabalhar com artesanato.</p>

    Após servir por dois anos como militar na aeronáutica, um meio de sobreviver, entre Rio de Janeiro e Brasília, Ney Matogrosso chegou a se apresentar como cantor amador e trabalhar com artesanato.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
  • <p>Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo – considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira.</p>

    Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo – considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira.

     Foto: Youtube Canal severinohits
  • <p>O cantor de voz aguda e com o corpo e rosto desenhados, além de adereços e acessórios ousados para a época, ou muitas vezes com pouca roupa, construiu uma persona artística que o acompanharia nas décadas seguintes.</p>

    O cantor de voz aguda e com o corpo e rosto desenhados, além de adereços e acessórios ousados para a época, ou muitas vezes com pouca roupa, construiu uma persona artística que o acompanharia nas décadas seguintes.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
  • <p>Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos e Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. O álbum traz hits como “Sangue Latino”, “O Vira” e “Rosa de Hiroshima”.</p>

    Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos e Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. O álbum traz hits como “Sangue Latino”, “O Vira” e “Rosa de Hiroshima”.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
  • <p>O grupo teve vida curta. Logo após o lançamento do segundo álbum, “Flores Astrais”, também com muitos versos de poetas famosos musicados, a banda se desfez. Em especial por divergências de Ney com João Ricardo.</p>

    O grupo teve vida curta. Logo após o lançamento do segundo álbum, “Flores Astrais”, também com muitos versos de poetas famosos musicados, a banda se desfez. Em especial por divergências de Ney com João Ricardo.

     Foto: Flickr Carolina Mendonça
  • <p>Ney Matogrosso iniciou, então, a sua carreira solo e lançou seu primeiro álbum em 1974, batizado de “Água do Céu – Pássaro”. Em uma entrevista no programa Altas Horas, em 2019, Ney Matogrosso revelou que na adolescência tinha vergonha da própria voz.</p>

    Ney Matogrosso iniciou, então, a sua carreira solo e lançou seu primeiro álbum em 1974, batizado de “Água do Céu – Pássaro”. Em uma entrevista no programa Altas Horas, em 2019, Ney Matogrosso revelou que na adolescência tinha vergonha da própria voz.

     Foto: Flickr Grupo Tom Brasil
  • <p>Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como “Pecado” (1977) e “Pescador de Pérolas” (1986).</p>

    Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como “Pecado” (1977) e “Pescador de Pérolas” (1986).

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Um fato da vida pessoal de Ney Matogrosso que se tornou bastante famoso foi seu namoro com Cazuza, ícone do rock nos anos 80. “A relação durou três intensos meses”, comentou o cantor em entrevista à revista Veja.</p>

    Um fato da vida pessoal de Ney Matogrosso que se tornou bastante famoso foi seu namoro com Cazuza, ícone do rock nos anos 80. “A relação durou três intensos meses”, comentou o cantor em entrevista à revista Veja.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
  • <p>Entre tantas amizades de Ney Matogrosso, uma especial foi com Rita Lee, a Rainha do Rock brasileiro que morreu em 2023. O cantor revelou até que foi o responsável por apresentar a artista ao seu futuro marido, Roberto Carvalho.</p>

    Entre tantas amizades de Ney Matogrosso, uma especial foi com Rita Lee, a Rainha do Rock brasileiro que morreu em 2023. O cantor revelou até que foi o responsável por apresentar a artista ao seu futuro marido, Roberto Carvalho.

     Foto: Instagram @neymatogrosso
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay