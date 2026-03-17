Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio de Janeiro aos 103 anos

Beita de Souza Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso, morreu nesta terça-feira (17/3) aos 103 anos.

Cantor compartilhou publicação no Instagram que informa sobre a morte de sua mãe. "A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira, com 103 anos, partiu deste plano.. depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada e hoje ela descansou".

"Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve? E que o coração encontre serenidade nesse adeus."

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Em "Homem com H" (2025), longa-metragem de Esmir Filho que conta a história de Ney Matogrosso, Beita é interpretada pela atriz Hermila Guedes.