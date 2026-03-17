Assine
overlay
Início Cultura
DESPEDIDA

Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio de Janeiro aos 103 anos

No instagram, o cantor confirmou a morte de Beita Pereira. "Partiu desse plano depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo carinho"

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
17/03/2026 17:57

compartilhe

SIGA
x
Beita Pereira morreu aos 103 anos. Ela morava com o filho no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro
Beita Pereira morreu aos 103 anos. Ela morava com o filho no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro crédito: Reprodução/Redes Sociais Ney Matogrosso

Beita de Souza Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso, morreu nesta terça-feira (17/3) aos 103 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Cantor compartilhou publicação no Instagram que informa sobre a morte de sua mãe. "A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira, com 103 anos, partiu deste plano.. depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada e hoje ela descansou".

"Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve? E que o coração encontre serenidade nesse adeus."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em "Homem com H" (2025), longa-metragem de Esmir Filho que conta a história de Ney Matogrosso, Beita é interpretada pela atriz Hermila Guedes.

Tópicos relacionados:

cantor mae morte musica ney-matogrosso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay